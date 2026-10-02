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Корпус ExeGate AA-440-AA400 черный (EX290180RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate AA-440-AA400 черный (EX290180RUS)

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Корпус ExeGate AA-440-AA400 черный (EX290180RUS) - фото 1
Корпус ExeGate AA-440-AA400 черный (EX290180RUS) - фото 2
Корпус ExeGate AA-440-AA400 черный (EX290180RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate AA-440-AA400 черный (EX290180RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate AA-440-AA400 черный (EX290180RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate AA-440-AA400 черный (EX290180RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
3 490 руб.  3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635416
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 415 x 352 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Место для вентилятора на боковой стенке 120 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х39х20
Вес, кг.
3.3

Описание товара Корпус ExeGate AA-440-AA400 черный (EX290180RUS)

Корпус EXEGATE представляет собой надежное и функциональное решение для сборки настольного компьютера. Этот корпус отличается легкостью, весом всего 2,8 кг, что упрощает его установку и транспортировку. Он поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, предлагая широкие возможности для выбора комплектующих. Корпус изготовлен из прочной стали и имеет стильный черный цвет, который впишется в любой интерьер. Верхнее расположение блока питания позволяет оптимизировать внутреннее пространство, обеспечивая эффективное охлаждение системных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 135 мм, а длина видеокарты может достигать 275 мм, что позволяет устанавливать мощные системы охлаждения и графические процессоры среднего уровня. EXEGATE предлагает достаточно места для хранения данных с одним внутренним отсеком для накопителей формата 2,5 дюйма и двумя отсеками для 3,5-дюймовых жестких дисков. Также предусмотрен один отсек для оптических приводов формата 5,25 дюйма. Корпус включает 7 слотов расширения, обеспечивая возможность установки различных дополнительных карт и модулей. Встроенный блок питания мощностью 400 Вт обеспечивает стабильную и надежную работу системы. Отметим отсутствие встроенного кард-ридера, что делает его более универсальным для сборки систем с отдельными внешними устройствами. Корпус EXEGATE — это оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью, вместительностью и стоимостью в компактной и элегантной упаковке от проверенного бренда.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate AA-440-AA400 черный (EX290180RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 415 x 352 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Место для вентилятора на боковой стенке 120 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус EXEGATE представляет собой надежное и функциональное решение для сборки настольного компьютера. Этот корпус отличается легкостью, весом всего 2,8 кг, что упрощает его установку и транспортировку. Он поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, предлагая широкие возможности для выбора комплектующих. Корпус изготовлен из прочной стали и имеет стильный черный цвет, который впишется в любой интерьер. Верхнее расположение блока питания позволяет оптимизировать внутреннее пространство, обеспечивая эффективное охлаждение системных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 135 мм, а длина видеокарты может достигать 275 мм, что позволяет устанавливать мощные системы охлаждения и графические процессоры среднего уровня. EXEGATE предлагает достаточно места для хранения данных с одним внутренним отсеком для накопителей формата 2,5 дюйма и двумя отсеками для 3,5-дюймовых жестких дисков. Также предусмотрен один отсек для оптических приводов формата 5,25 дюйма. Корпус включает 7 слотов расширения, обеспечивая возможность установки различных дополнительных карт и модулей. Встроенный блок питания мощностью 400 Вт обеспечивает стабильную и надежную работу системы. Отметим отсутствие встроенного кард-ридера, что делает его более универсальным для сборки систем с отдельными внешними устройствами. Корпус EXEGATE — это оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью, вместительностью и стоимостью в компактной и элегантной упаковке от проверенного бренда.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
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Отзывы


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