Корпус ExeGate AA-440-AA400 черный (EX290180RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate AA-440-AA400 черный (EX290180RUS)
Корпус EXEGATE представляет собой надежное и функциональное решение для сборки настольного компьютера. Этот корпус отличается легкостью, весом всего 2,8 кг, что упрощает его установку и транспортировку. Он поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, предлагая широкие возможности для выбора комплектующих. Корпус изготовлен из прочной стали и имеет стильный черный цвет, который впишется в любой интерьер. Верхнее расположение блока питания позволяет оптимизировать внутреннее пространство, обеспечивая эффективное охлаждение системных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 135 мм, а длина видеокарты может достигать 275 мм, что позволяет устанавливать мощные системы охлаждения и графические процессоры среднего уровня. EXEGATE предлагает достаточно места для хранения данных с одним внутренним отсеком для накопителей формата 2,5 дюйма и двумя отсеками для 3,5-дюймовых жестких дисков. Также предусмотрен один отсек для оптических приводов формата 5,25 дюйма. Корпус включает 7 слотов расширения, обеспечивая возможность установки различных дополнительных карт и модулей. Встроенный блок питания мощностью 400 Вт обеспечивает стабильную и надежную работу системы. Отметим отсутствие встроенного кард-ридера, что делает его более универсальным для сборки систем с отдельными внешними устройствами. Корпус EXEGATE — это оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью, вместительностью и стоимостью в компактной и элегантной упаковке от проверенного бренда.
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