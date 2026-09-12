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Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2)

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Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2) - фото 1
Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2) - фото 2
Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2) - фото 3
Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2) - фото 4
Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2) - фото 1
  • Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2) - фото 2
  • Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2) - фото 3
  • Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2) - фото 4
  • Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675154
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
3.6

Описание товара Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2)

Корпус Formula Air Mesh G2 представляет собой черный компьютерный корпус форм-фактора mATX без блока питания. Он оснащен системой охлаждения, включающей возможность установки четырех 120-миллиметровых и двух 140-миллиметровых вентиляторов. На передней панели корпуса расположены два порта USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем. Особенностью данной модели является нижнее расположение блока питания, что способствует улучшенной вентиляции и организации кабельного менеджмента внутри корпуса.



Теги товара: Игровой корпус

Отзывы о товаре Корпус Formula Air Mesh G2 черный (AIR MESH G2)




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula Air Mesh G2 представляет собой черный компьютерный корпус форм-фактора mATX без блока питания. Он оснащен системой охлаждения, включающей возможность установки четырех 120-миллиметровых и двух 140-миллиметровых вентиляторов. На передней панели корпуса расположены два порта USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем. Особенностью данной модели является нижнее расположение блока питания, что способствует улучшенной вентиляции и организации кабельного менеджмента внутри корпуса.


Теги товара: Игровой корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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