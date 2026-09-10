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Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White

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Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 1
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 2
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 3
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 4
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 5
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 6
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 7
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 8
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 9
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 10
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 11
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 12
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 13
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 14
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 1
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 2
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 3
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 4
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 5
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 6
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 7
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 8
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 9
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 10
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 11
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 12
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 13
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 14
  • Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411663
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Характеристики

Бренд
Powercase
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x385x340
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
280
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
красный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х26
Вес, кг.
4.4

Описание товара Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White

Соответствующий типоразмеру Mini-Tower корпус Powercase Mistral Micro Z3 Mesh LED станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать мощный компьютер, в том числе – игровой системный блок. Модель обладает совместимостью с материнскими платами распространенных форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Продуманная до мельчайших деталей внутренняя компоновка корпуса способствует обеспечению удобства сборки. Кнопки питания и перезагрузки находятся на верхней панели. Корпус имеет черную расцветку, которая будет отлично сочетаться с интерьером большинства жилых и офисных помещений.

Отзывы о товаре Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercase
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x385x340
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
280
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
красный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Соответствующий типоразмеру Mini-Tower корпус Powercase Mistral Micro Z3 Mesh LED станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать мощный компьютер, в том числе – игровой системный блок. Модель обладает совместимостью с материнскими платами распространенных форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Продуманная до мельчайших деталей внутренняя компоновка корпуса способствует обеспечению удобства сборки. Кнопки питания и перезагрузки находятся на верхней панели. Корпус имеет черную расцветку, которая будет отлично сочетаться с интерьером большинства жилых и офисных помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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