Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411663
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x385x340
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
280
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
красный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х26
Вес, кг.
4.4
Описание товара Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White
Соответствующий типоразмеру Mini-Tower корпус Powercase Mistral Micro Z3 Mesh LED станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать мощный компьютер, в том числе – игровой системный блок. Модель обладает совместимостью с материнскими платами распространенных форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Продуманная до мельчайших деталей внутренняя компоновка корпуса способствует обеспечению удобства сборки. Кнопки питания и перезагрузки находятся на верхней панели. Корпус имеет черную расцветку, которая будет отлично сочетаться с интерьером большинства жилых и офисных помещений.
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Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Корпус с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x385x340
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
280
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
красный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Соответствующий типоразмеру Mini-Tower корпус Powercase Mistral Micro Z3 Mesh LED станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать мощный компьютер, в том числе – игровой системный блок. Модель обладает совместимостью с материнскими платами распространенных форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Продуманная до мельчайших деталей внутренняя компоновка корпуса способствует обеспечению удобства сборки. Кнопки питания и перезагрузки находятся на верхней панели. Корпус имеет черную расцветку, которая будет отлично сочетаться с интерьером большинства жилых и офисных помещений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Корпус с подсветкой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Корпус с подсветкой
Корпус Powercase Mistral Micro Z3W Mesh LED Tempered Glass (CMIMZW-L3) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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