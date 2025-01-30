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Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN)

8 Отзывы
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Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 1
Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 2
Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 3
Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 4
Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 5
Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 6
Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 7
Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 8
Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 9
Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 6
  • Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 7
  • Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 8
  • Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 9
  • Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223247
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
320x336x424
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 200 или 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 4 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, кг.
7.9

Описание товара Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN)

Корпус Thermaltake Core V21 стальной представлен в необычном дизайне в виде черного куба. Данная модель с типоразмером MicroTower предназначается для оснащения игровых компьютеров стандарта MicroATX. Предусматривается наличие большого бокового окна. Корпус весит 6.5 кг, имеет габариты 32x42.4x33.6 см и поставляется с набором крепежных винтов, кабельными стяжками и сеткой. Корзины накопителей расположены вдоль корпуса, а блок питания устанавливается в нижней части. Данное комплектующее изделие оснащено пятью слотами расширения и тремя скрытыми отсеками 3.5, совместимыми с устройствами 2.5. Допускается установка видеокарты длиной до 35 см и кулера высотой до 18.5 см. Модель Thermaltake Core V21 оснащена двумя USB-портами версии 3.0 и jack-аудиоинтерфейсами для работы с наушниками и микрофоном. В комплектацию включен вентилятор на 20 см. Корпус дополнен вырезом для кулера, безвинтовыми креплениями слотов расширения и отсеков 3.5 и 5.25, а также позволяет скрывать кабели за задней стенкой.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN)

Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Аркадий В.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший корпус для micro ATX, что я видел! Очень продуманный, даже под кастомную водянку приспособлен ( но это кто увлекается). Да, и очень брутальный, прям ни намёка на лгбт. Достоинств много- просто лучший, аналогов нет!
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Марк Н.

Достоинства:


Комментарий:
горизонтальная конфигурация - любая видеокарта без подставок, собирать комп мегаудобно, кабель-менеджмент наипростейший - просто засовываем все кабели под материнку))), сетки-фильтры на магнитах. Я скомпоновал так: справа двойной радиатор водянки с 14 см вентилями (тройной не влезет, имейте в виду), слева 2 вертушки 14 см, панель со стеклом - наверх, на выдув - тоже 14 см, на вдув свой штатный 20 см. Советую вынуть поролон из передней панели.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Артур Т.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарнейший корпус. Все дико продумано. Все... Кроме корзин под 2.5, в них диск крепится на 2 болта из 4 судя по инструкции. Пришлось сунуть бумажку, чтобы диск не болтался в корзине. В остальном ооочень хорош..
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2024
Степан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сглупил и взял материнку размера АТХ, пришлось брать корпус больше, но у родителей целых два таких, и отзывы сугубо положительные
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2024
Стас Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Крепление для доп кулеров очень тугое но это придирка
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2023
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит, в принципе. Систему пока не собрал.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2023
Марта К.

Достоинства:


Комментарий:
Снимаем наклейку с вентилятора,с обратной стороны,вытаскиваем резиновую заглушку,набиваем смазку для подшипников,синию,собираем в обратной последовательности. Между вентилятором и корпусом прежде чем прикрутить обратно,на все 4 точки крепления ставим резиновые кольца,прекрасно подойдут от гибкой подводки для воды. Запускаем,даем поработать полчаса час,забываем про шум,стук,грохот и т.д. По лицевой панели. Снимаем панель,с обратной стороны отгибаем сетку,снимаем ее,вытаскиваем губку,собираем обратно,получаем минус 10 гр с видеокарты.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2022
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Одно пластиковое крепление было сломано, но на функционал и внешний вид это не повлияло



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
320x336x424
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 200 или 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 4 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Core V21 стальной представлен в необычном дизайне в виде черного куба. Данная модель с типоразмером MicroTower предназначается для оснащения игровых компьютеров стандарта MicroATX. Предусматривается наличие большого бокового окна. Корпус весит 6.5 кг, имеет габариты 32x42.4x33.6 см и поставляется с набором крепежных винтов, кабельными стяжками и сеткой. Корзины накопителей расположены вдоль корпуса, а блок питания устанавливается в нижней части. Данное комплектующее изделие оснащено пятью слотами расширения и тремя скрытыми отсеками 3.5, совместимыми с устройствами 2.5. Допускается установка видеокарты длиной до 35 см и кулера высотой до 18.5 см. Модель Thermaltake Core V21 оснащена двумя USB-портами версии 3.0 и jack-аудиоинтерфейсами для работы с наушниками и микрофоном. В комплектацию включен вентилятор на 20 см. Корпус дополнен вырезом для кулера, безвинтовыми креплениями слотов расширения и отсеков 3.5 и 5.25, а также позволяет скрывать кабели за задней стенкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Аркадий В.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший корпус для micro ATX, что я видел! Очень продуманный, даже под кастомную водянку приспособлен ( но это кто увлекается). Да, и очень брутальный, прям ни намёка на лгбт. Достоинств много- просто лучший, аналогов нет!
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Марк Н.

Достоинства:


Комментарий:
горизонтальная конфигурация - любая видеокарта без подставок, собирать комп мегаудобно, кабель-менеджмент наипростейший - просто засовываем все кабели под материнку))), сетки-фильтры на магнитах. Я скомпоновал так: справа двойной радиатор водянки с 14 см вентилями (тройной не влезет, имейте в виду), слева 2 вертушки 14 см, панель со стеклом - наверх, на выдув - тоже 14 см, на вдув свой штатный 20 см. Советую вынуть поролон из передней панели.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Артур Т.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарнейший корпус. Все дико продумано. Все... Кроме корзин под 2.5, в них диск крепится на 2 болта из 4 судя по инструкции. Пришлось сунуть бумажку, чтобы диск не болтался в корзине. В остальном ооочень хорош..
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2024
Степан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сглупил и взял материнку размера АТХ, пришлось брать корпус больше, но у родителей целых два таких, и отзывы сугубо положительные
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2024
Стас Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Крепление для доп кулеров очень тугое но это придирка
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2023
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит, в принципе. Систему пока не собрал.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2023
Марта К.

Достоинства:


Комментарий:
Снимаем наклейку с вентилятора,с обратной стороны,вытаскиваем резиновую заглушку,набиваем смазку для подшипников,синию,собираем в обратной последовательности. Между вентилятором и корпусом прежде чем прикрутить обратно,на все 4 точки крепления ставим резиновые кольца,прекрасно подойдут от гибкой подводки для воды. Запускаем,даем поработать полчаса час,забываем про шум,стук,грохот и т.д. По лицевой панели. Снимаем панель,с обратной стороны отгибаем сетку,снимаем ее,вытаскиваем губку,собираем обратно,получаем минус 10 гр с видеокарты.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2022
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Одно пластиковое крепление было сломано, но на функционал и внешний вид это не повлияло


Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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