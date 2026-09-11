Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11)
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Характеристики
Описание товара Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11)
Корпус AeroCool является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и стильное решение для сборки персонального компьютера. Этот корпус типа Midi-Tower, выполненный в элегантном черном цвете, сочетает в себе современный дизайн и практичность. Особенности корпуса AeroCool включают: - **Встроенные вентиляторы**: Два 120 мм вентилятора обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха, способствуя эффективному охлаждению ваших компонентов. - **Комфортное размещение блоков**: Нижнее расположение блока питания позволяет улучшить вентиляцию и упростить сборку системы. - **Мощность и совместимость**: Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 326 мм, что позволяет использовать большинство современных графических решений. - **Слоты расширения**: Семь слотов расширения дают возможность установить дополнительные карты для расширения функционала вашего ПК. - **Накопители**: Внутренние отсеки для трех 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей позволят гибко организовать ваше хранилище данных. - **Совместимость форм-фактора**: Корпус поддерживает материнские платы с форм-факторами mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным вариантом для различных сборок. Корпус изготовлен из прочной стали и дополнен элементами из стекла, что придает ему премиальный вид и увеличивает его долговечность. При весе всего 3,5 кг, он обеспечивает лёгкость транспортировки и сборки. AeroCool — это бренд, известный своим вниманием к качеству и инновациям, что делает данный корпус надежным выбором для сборки вашего ПК.
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