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Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11)

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Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) - фото 1
Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) - фото 2
Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) - фото 3
Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) - фото 4
Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) - фото 5
Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) - фото 1
  • Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) - фото 2
  • Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) - фото 3
  • Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) - фото 4
  • Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) - фото 5
  • Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512638
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 519 х 404 мм
Максимальная длина видеокарты
326
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
6.85

Описание товара Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11)

Корпус AeroCool является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и стильное решение для сборки персонального компьютера. Этот корпус типа Midi-Tower, выполненный в элегантном черном цвете, сочетает в себе современный дизайн и практичность. Особенности корпуса AeroCool включают: - **Встроенные вентиляторы**: Два 120 мм вентилятора обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха, способствуя эффективному охлаждению ваших компонентов. - **Комфортное размещение блоков**: Нижнее расположение блока питания позволяет улучшить вентиляцию и упростить сборку системы. - **Мощность и совместимость**: Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 326 мм, что позволяет использовать большинство современных графических решений. - **Слоты расширения**: Семь слотов расширения дают возможность установить дополнительные карты для расширения функционала вашего ПК. - **Накопители**: Внутренние отсеки для трех 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей позволят гибко организовать ваше хранилище данных. - **Совместимость форм-фактора**: Корпус поддерживает материнские платы с форм-факторами mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным вариантом для различных сборок. Корпус изготовлен из прочной стали и дополнен элементами из стекла, что придает ему премиальный вид и увеличивает его долговечность. При весе всего 3,5 кг, он обеспечивает лёгкость транспортировки и сборки. AeroCool — это бренд, известный своим вниманием к качеству и инновациям, что делает данный корпус надежным выбором для сборки вашего ПК.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA Splinter Duo-G-BK-v1 черный 9ACCM-PB26033.11)




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 519 х 404 мм
Максимальная длина видеокарты
326
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AeroCool является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и стильное решение для сборки персонального компьютера. Этот корпус типа Midi-Tower, выполненный в элегантном черном цвете, сочетает в себе современный дизайн и практичность. Особенности корпуса AeroCool включают: - **Встроенные вентиляторы**: Два 120 мм вентилятора обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха, способствуя эффективному охлаждению ваших компонентов. - **Комфортное размещение блоков**: Нижнее расположение блока питания позволяет улучшить вентиляцию и упростить сборку системы. - **Мощность и совместимость**: Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 326 мм, что позволяет использовать большинство современных графических решений. - **Слоты расширения**: Семь слотов расширения дают возможность установить дополнительные карты для расширения функционала вашего ПК. - **Накопители**: Внутренние отсеки для трех 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей позволят гибко организовать ваше хранилище данных. - **Совместимость форм-фактора**: Корпус поддерживает материнские платы с форм-факторами mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным вариантом для различных сборок. Корпус изготовлен из прочной стали и дополнен элементами из стекла, что придает ему премиальный вид и увеличивает его долговечность. При весе всего 3,5 кг, он обеспечивает лёгкость транспортировки и сборки. AeroCool — это бренд, известный своим вниманием к качеству и инновациям, что делает данный корпус надежным выбором для сборки вашего ПК.
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