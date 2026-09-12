Top.Mail.Ru
Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B) - фото 1
Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B) - фото 2
Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B) - фото 3
Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B) - фото 4
Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B) - фото 1
  • Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B) - фото 2
  • Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B) - фото 3
  • Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B) - фото 4
  • Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675195
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
280x460x428 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
8

Описание товара Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B)

Корпус Formula Crystal Z9 FLOE впечатляет своим бескаркасным панорамным дизайном с углом обзора 270 градусов, позволяя в полной мере насладиться видом внутренних компонентов. Он сочетает в себе эстетику и передовые технологии, обеспечивая превосходные характеристики охлаждения и эффективную систему отвода тепла. Гибкая конфигурация корпуса позволяет адаптировать его под любые нужды, а интеллектуальное решение для хранения жесткого диска и управления кабелями делает сборку и обслуживание простыми и удобными. Порты ввода-вывода, включая разъем Type-C, обеспечивают быструю и удобную передачу данных.

Отзывы о товаре Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
280x460x428 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula Crystal Z9 FLOE впечатляет своим бескаркасным панорамным дизайном с углом обзора 270 градусов, позволяя в полной мере насладиться видом внутренних компонентов. Он сочетает в себе эстетику и передовые технологии, обеспечивая превосходные характеристики охлаждения и эффективную систему отвода тепла. Гибкая конфигурация корпуса позволяет адаптировать его под любые нужды, а интеллектуальное решение для хранения жесткого диска и управления кабелями делает сборку и обслуживание простыми и удобными. Порты ввода-вывода, включая разъем Type-C, обеспечивают быструю и удобную передачу данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...