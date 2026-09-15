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Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897)

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Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 1
Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 2
Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 3
Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 4
Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 5
Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 6
Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 1
  • Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 2
  • Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 3
  • Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 4
  • Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 5
  • Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 6
  • Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625844
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
100x368x335
Макс. высота процессорного кулера
80
Максимальная длина видеокарты
200
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х38х26
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897)

Корпус Powerman EL555BK выполнен из стали, что обеспечит хорошее внутреннее охлаждение всех установленных деталей. По своим размерам корпус относится к форм-фактору Mini-Tower, при этом его можно разместить не только вертикально, но и горизонтально. Подходящие платы для этого корпуса должны быть формата Micro-ATX и Mini-ITX. Для удобства сборки корзины накопителей расположены вдоль корпуса. В корпусе Powerman EL555BK имеются отсеки для накопителей, отличающихся размерами. Для накопителя 3.5 дюйма предусмотрен внутренний отсек. Один отсек размером 2.5 дюйма и второй – 5.25 дюймов. При этом отсеки имеют безвинтовое крепление. Их можно будет использовать для установки необходимых деталей, расширяющих функционал ПК так же, как и 4 слота расширения. Для охлаждения корпуса и установленных комплектующих предусмотрен один фронтальный вентилятор диаметром 90 мм. Особенностью корпуса является возможность закрывать крышку на замок.

Отзывы о товаре Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
100x368x335
Макс. высота процессорного кулера
80
Максимальная длина видеокарты
200
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Powerman EL555BK выполнен из стали, что обеспечит хорошее внутреннее охлаждение всех установленных деталей. По своим размерам корпус относится к форм-фактору Mini-Tower, при этом его можно разместить не только вертикально, но и горизонтально. Подходящие платы для этого корпуса должны быть формата Micro-ATX и Mini-ITX. Для удобства сборки корзины накопителей расположены вдоль корпуса. В корпусе Powerman EL555BK имеются отсеки для накопителей, отличающихся размерами. Для накопителя 3.5 дюйма предусмотрен внутренний отсек. Один отсек размером 2.5 дюйма и второй – 5.25 дюймов. При этом отсеки имеют безвинтовое крепление. Их можно будет использовать для установки необходимых деталей, расширяющих функционал ПК так же, как и 4 слота расширения. Для охлаждения корпуса и установленных комплектующих предусмотрен один фронтальный вентилятор диаметром 90 мм. Особенностью корпуса является возможность закрывать крышку на замок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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