Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235)
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Характеристики
Описание товара Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235)
Корпус Alseye представляет собой стильное и функциональное решение для создания мощного и современного компьютера. Этот Midi-Tower корпус выполнен из высококачественной стали и стекла и поставляется в элегантном белом цвете, что придает ему утонченный и современный вид, отлично сочетающийся с любой игровой или рабочей станцией. Вес корпуса составляет 5,8 кг, что делает его достаточно прочным, но при этом не слишком тяжелым для установки и перемещения. Он поддерживает форматы материнских плат ATX и E-ATX, предоставляя множество возможностей для расширения и настройки системы. Среди ключевых характеристик корпуса стоит отметить высокую совместимость с крупногабаритным оборудованием: максимальная длина видеокарты составляет 410 мм, а максимальная высота процессорного кулера — 165 мм. Это открывает широкие возможности для установки мощных комплектующих. Особое внимание заслуживает встроенная ARGB подсветка, которая добавляет динамичность и стиль внешнему виду корпуса, позволяя создать уникальную атмосферу в соответствии с вашими предпочтениями. Корпус Alseye предлагает семь слотов расширения, а также внутренние отсеки для хранения: один отсек для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что обеспечивает достаточное пространство для подключения всех необходимых устройств и накопителей. Кроме того, корпус оснащен тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение компонентов, поддерживая оптимальную температуру внутри системы. Наличие окна на боковой стенке позволяет любоваться внутренним устройством компьютера и установленными компонентами. Бренд Alseye гарантирует высокое качество исполнения и надежность, делая этот корпус отличным выбором для сборки как игрового ПК, так и рабочего компьютера.
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