Top.Mail.Ru
Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 1
Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 2
Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 3
Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 4
Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 5
Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 6
Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 7
Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 1
  • Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 2
  • Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 3
  • Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 4
  • Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 5
  • Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 6
  • Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 7
  • Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718572
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
280 x 435 x 425 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х49х36
Вес, кг.
8.3

Описание товара Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235)

Корпус Alseye представляет собой стильное и функциональное решение для создания мощного и современного компьютера. Этот Midi-Tower корпус выполнен из высококачественной стали и стекла и поставляется в элегантном белом цвете, что придает ему утонченный и современный вид, отлично сочетающийся с любой игровой или рабочей станцией. Вес корпуса составляет 5,8 кг, что делает его достаточно прочным, но при этом не слишком тяжелым для установки и перемещения. Он поддерживает форматы материнских плат ATX и E-ATX, предоставляя множество возможностей для расширения и настройки системы. Среди ключевых характеристик корпуса стоит отметить высокую совместимость с крупногабаритным оборудованием: максимальная длина видеокарты составляет 410 мм, а максимальная высота процессорного кулера — 165 мм. Это открывает широкие возможности для установки мощных комплектующих. Особое внимание заслуживает встроенная ARGB подсветка, которая добавляет динамичность и стиль внешнему виду корпуса, позволяя создать уникальную атмосферу в соответствии с вашими предпочтениями. Корпус Alseye предлагает семь слотов расширения, а также внутренние отсеки для хранения: один отсек для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что обеспечивает достаточное пространство для подключения всех необходимых устройств и накопителей. Кроме того, корпус оснащен тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение компонентов, поддерживая оптимальную температуру внутри системы. Наличие окна на боковой стенке позволяет любоваться внутренним устройством компьютера и установленными компонентами. Бренд Alseye гарантирует высокое качество исполнения и надежность, делая этот корпус отличным выбором для сборки как игрового ПК, так и рабочего компьютера.

Отзывы о товаре Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
280 x 435 x 425 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Alseye представляет собой стильное и функциональное решение для создания мощного и современного компьютера. Этот Midi-Tower корпус выполнен из высококачественной стали и стекла и поставляется в элегантном белом цвете, что придает ему утонченный и современный вид, отлично сочетающийся с любой игровой или рабочей станцией. Вес корпуса составляет 5,8 кг, что делает его достаточно прочным, но при этом не слишком тяжелым для установки и перемещения. Он поддерживает форматы материнских плат ATX и E-ATX, предоставляя множество возможностей для расширения и настройки системы. Среди ключевых характеристик корпуса стоит отметить высокую совместимость с крупногабаритным оборудованием: максимальная длина видеокарты составляет 410 мм, а максимальная высота процессорного кулера — 165 мм. Это открывает широкие возможности для установки мощных комплектующих. Особое внимание заслуживает встроенная ARGB подсветка, которая добавляет динамичность и стиль внешнему виду корпуса, позволяя создать уникальную атмосферу в соответствии с вашими предпочтениями. Корпус Alseye предлагает семь слотов расширения, а также внутренние отсеки для хранения: один отсек для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что обеспечивает достаточное пространство для подключения всех необходимых устройств и накопителей. Кроме того, корпус оснащен тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение компонентов, поддерживая оптимальную температуру внутри системы. Наличие окна на боковой стенке позволяет любоваться внутренним устройством компьютера и установленными компонентами. Бренд Alseye гарантирует высокое качество исполнения и надежность, делая этот корпус отличным выбором для сборки как игрового ПК, так и рабочего компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...