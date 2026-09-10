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Корпус InWin CJ708BL (6137379) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус InWin CJ708BL (6137379)

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Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 1
Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 2
Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 3
Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 4
Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 5
Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 6
Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 1
  • Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 2
  • Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 3
  • Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 4
  • Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 5
  • Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 6
  • Корпус InWin CJ708BL (6137379) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360243
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
95x305x276
Макс. высота процессорного кулера
48
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х15
Вес, кг.
3.47

Описание товара Корпус InWin CJ708BL (6137379)

Корпус InWin CJ708BL [6137379] форм-фактора Slim с размерами 276x95x305 используется при сборке офисного или домашнего компьютера для оснащения эргономичного рабочего места. Системный блок можно расположить вертикально или горизонтально. Предусмотрена возможность установки до 4 низкопрофильных плат расширения. Высота кулера CPU не должна превышать 48 мм. Корпус InWin CJ708BL [6137379] поставляется с 265-ваттным блоком питания, мощность которого достаточна для функционирования процессора с несколькими ядрами, видеокарты с невысоким энергопотреблением и других устройств. Система охлаждения модели представлена 80-миллиметровым вентилятором на передней панели. Корпус совместим с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Подключение периферийного оборудования упрощено благодаря наличию на фронтальной панели 5 портов USB – 1 Type-C и 4 Type-A. Рядом находятся 2 аудиоразъема – для микрофона и наушников.

Отзывы о товаре Корпус InWin CJ708BL (6137379)




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
95x305x276
Макс. высота процессорного кулера
48
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус InWin CJ708BL [6137379] форм-фактора Slim с размерами 276x95x305 используется при сборке офисного или домашнего компьютера для оснащения эргономичного рабочего места. Системный блок можно расположить вертикально или горизонтально. Предусмотрена возможность установки до 4 низкопрофильных плат расширения. Высота кулера CPU не должна превышать 48 мм. Корпус InWin CJ708BL [6137379] поставляется с 265-ваттным блоком питания, мощность которого достаточна для функционирования процессора с несколькими ядрами, видеокарты с невысоким энергопотреблением и других устройств. Система охлаждения модели представлена 80-миллиметровым вентилятором на передней панели. Корпус совместим с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Подключение периферийного оборудования упрощено благодаря наличию на фронтальной панели 5 портов USB – 1 Type-C и 4 Type-A. Рядом находятся 2 аудиоразъема – для микрофона и наушников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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