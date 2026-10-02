Корпус Silverstone SST-FAB1B-PRO-V2 (G410FAB1BPRO022)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635262
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x455x430
Макс. высота процессорного кулера
161
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм или 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, 3.5 мм jack x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х43х21
Вес, кг.
5.75
Описание товара Корпус Silverstone SST-FAB1B-PRO-V2 (G410FAB1BPRO022)
Корпус формата ATX с изящным закалённым стеклом. Оснащен четырьмя 120-мм вентиляторами ARGB и контроллером ARGB. Агрессивный воздухозаборник с прозрачной передней панелью. Корпус оснащён панелью из закаленного стекла для отображения вашей уникальной системы. Поддержка нескольких вариантов охлаждения.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x455x430
Макс. высота процессорного кулера
161
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм или 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, 3.5 мм jack x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус формата ATX с изящным закалённым стеклом. Оснащен четырьмя 120-мм вентиляторами ARGB и контроллером ARGB. Агрессивный воздухозаборник с прозрачной передней панелью. Корпус оснащён панелью из закаленного стекла для отображения вашей уникальной системы. Поддержка нескольких вариантов охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Корпус Silverstone SST-FAB1B-PRO-V2 (G410FAB1BPRO022) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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