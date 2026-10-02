Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
Корпус Thermaltake S300 Tempered Glass [CA-1P5-00M1WN-00] имеет сплошную боковую панель из закаленного стекла. Модель, соответствующая типоразмеру Midi-Tower, адаптирована к возможности сборки производительной системы. Ничто не помешает вам собрать игровой компьютер или высокоэффективную рабочую станцию. Корпус предполагает широкие возможности конфигурирования воздушного охлаждения. Максимальная длина устанавливаемой видеокарты – 360 мм. Максимальная высота кулера процессора равна 170 мм. Как и почти любой корпус высокого класса, корпус Thermaltake S300 Tempered Glass [CA-1P5-00M1WN-00] не укомплектован источником питания. Вам потребуется блок питания форм-фактора ATX. В комплектации модели – набор крепежа и документация. Длина, ширина и высота корпуса равны 508, 230 и 493 мм соответственно. Цвет – черный. Лицевая панель корпуса украшена логотипом производителя.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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