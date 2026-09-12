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Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00)

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Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото 1
Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото 2
Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото 3
Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото 4
Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото 5
Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото 1
  • Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото 2
  • Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото 3
  • Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото 4
  • Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото 5
  • Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655890
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
269.5x380x420
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х28
Вес, кг.
10.15

Описание товара Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00)

Корпус LIAN LI O11D Mini является воплощением классического стиля, продуманной конструкции и мощных характеристик. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы, графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 7 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. К одним из преимуществ относится модульная конструкция, которая позволяет легко модернизировать аппаратную платформу ПК. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Пылевые фильтры предотвращают скапливание пыли.

Отзывы о товаре Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
269.5x380x420
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус LIAN LI O11D Mini является воплощением классического стиля, продуманной конструкции и мощных характеристик. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы, графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 7 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. К одним из преимуществ относится модульная конструкция, которая позволяет легко модернизировать аппаратную платформу ПК. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Пылевые фильтры предотвращают скапливание пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП черный (G99.O11DMI-X.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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