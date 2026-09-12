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Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10)

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Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 1
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 2
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 3
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 4
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 5
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 6
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 7
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 8
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 9
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 10
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 11
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 12
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 1
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 2
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 3
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 4
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 5
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 6
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 7
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 8
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 9
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 10
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 11
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 12
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675178
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x400x402.5
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10)

Прочный, стильный и компактный корпус LIAN LI LANCOOL 205M MESH идет в комплекте с 2 вентиляторами 140 мм для эффективного обдува компонентов. Типоразмер Mini-Tower позволяет работать с разными форм-факторами плат, видеокартами длиной 360 мм и кулерами высотой 160 мм. 4 слота расширения способствуют гибкой сборке игрового ПК. Вы можете подключать до 3-х накопителей 2.5” и/или 2 жестких диска 3.5”.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh белый (G99.OE744MS.10)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x400x402.5
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Прочный, стильный и компактный корпус LIAN LI LANCOOL 205M MESH идет в комплекте с 2 вентиляторами 140 мм для эффективного обдува компонентов. Типоразмер Mini-Tower позволяет работать с разными форм-факторами плат, видеокартами длиной 360 мм и кулерами высотой 160 мм. 4 слота расширения способствуют гибкой сборке игрового ПК. Вы можете подключать до 3-х накопителей 2.5” и/или 2 жестких диска 3.5”.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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