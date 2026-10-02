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Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01)

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Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) - фото 1
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) - фото 2
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) - фото 3
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) - фото 4
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) - фото 5
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635188
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x475x461
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х32
Вес, кг.
10.22

Описание товара Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01)

Корпус Thermaltake Divider 300 TG ARGB предлагает все необходимое для создания мощного и стильного компьютера, позволяющего выполнять запуск компьютерных игр или ресурсоемких программ. Он представлен в форм-факторе Mid-Tower и оснащен востребованным набором слотов. Для быстрого подключения периферии на панели ввода/вывода расположены порты USB Type-A и Type-C, а также разъемы аудио. Thermaltake Divider 300 TG ARGB предусматривает установку до 6 вентиляторов и кулера водяного охлаждения. За фронтальной панелью из прозрачного закаленного стекла установлены три вентилятора с подсветкой ARGB. Также отмечается предустановленный вентилятор на задней стороне. Стеклянное окно на боковой стороне позволяет наблюдать за работой внутренних компонентов.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x475x461
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Divider 300 TG ARGB предлагает все необходимое для создания мощного и стильного компьютера, позволяющего выполнять запуск компьютерных игр или ресурсоемких программ. Он представлен в форм-факторе Mid-Tower и оснащен востребованным набором слотов. Для быстрого подключения периферии на панели ввода/вывода расположены порты USB Type-A и Type-C, а также разъемы аудио. Thermaltake Divider 300 TG ARGB предусматривает установку до 6 вентиляторов и кулера водяного охлаждения. За фронтальной панелью из прозрачного закаленного стекла установлены три вентилятора с подсветкой ARGB. Также отмечается предустановленный вентилятор на задней стороне. Стеклянное окно на боковой стороне позволяет наблюдать за работой внутренних компонентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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