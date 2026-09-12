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Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4)

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Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 1
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 2
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 3
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 4
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 5
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 6
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 7
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 8
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 9
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 10
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 11
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 12
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 1
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 2
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 3
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 4
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 5
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 6
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 7
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 8
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 9
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 10
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 11
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 12
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675182
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215x483x421
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х22
Вес, кг.
6.5

Описание товара Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4)

Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH V4 относится к среднеразмерному формату Mid-Tower. Он предназначен для сборки игрового компьютера. Корпус позволяет установить материнскую плату формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и блок питания ATX. Внутри предусмотрено место для жидкостного охлаждения на процессор и размещения накопителей SSD или HDD. Одна из главных особенностей DEEPCOOL MATREXX 55 MESH V4 – его система вентиляции состоит из 4 кулеров. Это решение обеспечивает охлаждение всех компонентов компьютера, что особенно важно для игровых систем.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 MESH черный (R-MATREXX55-BKAGA4-G-4)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215x483x421
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH V4 относится к среднеразмерному формату Mid-Tower. Он предназначен для сборки игрового компьютера. Корпус позволяет установить материнскую плату формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и блок питания ATX. Внутри предусмотрено место для жидкостного охлаждения на процессор и размещения накопителей SSD или HDD. Одна из главных особенностей DEEPCOOL MATREXX 55 MESH V4 – его система вентиляции состоит из 4 кулеров. Это решение обеспечивает охлаждение всех компонентов компьютера, что особенно важно для игровых систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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