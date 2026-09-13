Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE)
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE)
Корпус Formula – это стильное и функциональное решение для сборки вашего ПК, обладающее впечатляющими характеристиками. Выполненный в черном цвете и изготовленный из комбинации пластика, стали и стекла, этот Midi-Tower корпус идеально подходит для современных компьютерных конфигураций. Он поддерживает форм-фактор материнских плат ATX и предлагает семь слотов расширения. Одной из ключевых особенностей корпуса является его просторный интерьер. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 178 мм, а максимальная длина видеокарты – 420 мм, что позволяет устанавливать компоненты высокого уровня. Для создания яркой компьютерной сборки в корпусе предусмотрена ARGB подсветка, которая добавляет эффектный и современный вид. Корпус включает в себя три 2,5-дюймовых внутренних отсека и один отсек для 3,5-дюймового накопителя, обеспечивая достаточно места для хранения данных. Снизу предусмотрено удобное место для блока питания, что способствует лучшему распределению веса и улучшению охлаждения системы. Для поддержания оптимальной температуры установлены пять встроенных вентиляторов размером 120 мм, что гарантирует эффективное охлаждение всех установленных компонентов и стабильную работу системы. При весе 8,95 кг, корпус Formula обеспечивает не только надежность и долговечность, но и удобство в управлении и перемещении.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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