Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00)
Корпус Cooler Master MasterBox TD300 Mesh [TD300-KGNN-S00] оптимально подходит для создания офисного ПК. В него получится установить материнские платы форм-факторов ATX, microATX и mini-ITX. Корпус оснащен 2 вентиляторами на передней панели. Также есть возможность установить еще кулер на задней панели корпуса. Корпус Cooler Master MasterBox TD300 Mesh [TD300-KGNN-S00 имеет несколько отсеков для установки жестких дисков и SSD-накопителей, а также – для блока питания. Он также оснащен панелью управления, которая позволяет легко настраивать вентиляторы и управлять работой компьютера. Корпус выполнен из качественного металла и имеет стильный дизайн с перфорированной лицевой панелью.
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Теги товара: Игровой корпус
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Теги товара: Игровой корпус
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