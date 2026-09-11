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Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00)

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Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 1
Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 2
Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 3
Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 4
Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 5
Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 6
Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 1
  • Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 2
  • Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 3
  • Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 4
  • Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 5
  • Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 6
  • Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538860
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Характеристики

Бренд
Cooler Master
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
2.5

Описание товара Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00)

Корпус Cooler Master MasterBox TD300 Mesh [TD300-KGNN-S00] оптимально подходит для создания офисного ПК. В него получится установить материнские платы форм-факторов ATX, microATX и mini-ITX. Корпус оснащен 2 вентиляторами на передней панели. Также есть возможность установить еще кулер на задней панели корпуса. Корпус Cooler Master MasterBox TD300 Mesh [TD300-KGNN-S00 имеет несколько отсеков для установки жестких дисков и SSD-накопителей, а также – для блока питания. Он также оснащен панелью управления, которая позволяет легко настраивать вентиляторы и управлять работой компьютера. Корпус выполнен из качественного металла и имеет стильный дизайн с перфорированной лицевой панелью.



Теги товара: Игровой корпус

Отзывы о товаре Корпус Cooler Master MasterCase TD300 Mesh (TD300-KGNN-S00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cooler Master
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Корпус Cooler Master MasterBox TD300 Mesh [TD300-KGNN-S00] оптимально подходит для создания офисного ПК. В него получится установить материнские платы форм-факторов ATX, microATX и mini-ITX. Корпус оснащен 2 вентиляторами на передней панели. Также есть возможность установить еще кулер на задней панели корпуса. Корпус Cooler Master MasterBox TD300 Mesh [TD300-KGNN-S00 имеет несколько отсеков для установки жестких дисков и SSD-накопителей, а также – для блока питания. Он также оснащен панелью управления, которая позволяет легко настраивать вентиляторы и управлять работой компьютера. Корпус выполнен из качественного металла и имеет стильный дизайн с перфорированной лицевой панелью.


Теги товара: Игровой корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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