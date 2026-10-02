Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate MA-373X-UN500 (БП UN500) черный (EX283244RUS)
Корпус ExeGate — это стильный и компактный Mini-Tower, предназначенный для сборки мощного и функционального компьютера в компактных габаритах. Этот корпус черного цвета выполнен из прочной стали, что обеспечивает долговечность конструкции. Весит корпус всего 2,9 кг, что делает его легким и удобным в обращении. Он оснащен одним встроенным 92 мм вентилятором, обеспечивающим базовую вентиляцию и охлаждение ваших компонентов, а также предоставляет возможность установки дополнительного охлаждения при необходимости. Максимальная высота процессорного кулера, подходящего для установки в этот корпус, составляет 140 мм. ExeGate Mini-Tower совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, что дает гибкость в выборе комплектующих. В корпусе предусмотрены два внутренних отсека для установки накопителей: один 2,5-дюймовый и три 3,5-дюймовых, а также один внешний отсек 5,25 дюйма, который может быть использован для привода или других устройств. Блок питания в корпусе предусмотрен, и его расположение находится в верхней части конструкции. Отсутствие встроенного кард-ридера позволяет сохранить элегантность внешнего вида, оставляя больше пространства для функциональной конфигурации. Этот корпус от бренда ExeGate подойдёт для сборки как бюджетного, так и игрового компьютера, предлагая отличное сочетание функций и эстетичности в компактной форме.
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Теги товара: Сталь, 1x 92 мм, Верхнее, С вентилятором
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