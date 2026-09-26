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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-40P черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-40P черный

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Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P черный - фото 1
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P черный - фото 2
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P черный - фото 3
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P черный - фото 4
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
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  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P черный - фото 2
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P черный - фото 3
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P черный - фото 4
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-40P черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
410 руб.  660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625477
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Размеры в упаковке, см
57х40х30
Вес, г.
130

Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-40P черный

Внешний корпус 2.5 Gembird EE2-U2S-40P-B используется для подключения к компьютеру, ноутбуку в качестве внешнего устройства хранения и накопления данных. Внешний бокс может хранить данные, которые вы не используете каждый день. Корпус выполнен из прочной пластмассы. Цвет бокса: черный. Внешний корпус поддерживает SATA-накопителей 2,5 дюйма ёмкостью до 1 Тб. Корпус собирается без использования отвертки, что значительно облегчит его использование. Интерфейс внешнего бокса: USB 2.0. Скорость передачи данных: до 480 Мбит/сек. Портативный внешний корпус можно взять с собой в дорогу или на встречу. В комплектации внешнего корпуса идет чехол, который позволит защитить бокс от царапин. Обратите внимание, что максимальная высота жесткого диска - 9,5 мм.

Отзывы о товаре Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-40P черный




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Описание
Внешний корпус 2.5 Gembird EE2-U2S-40P-B используется для подключения к компьютеру, ноутбуку в качестве внешнего устройства хранения и накопления данных. Внешний бокс может хранить данные, которые вы не используете каждый день. Корпус выполнен из прочной пластмассы. Цвет бокса: черный. Внешний корпус поддерживает SATA-накопителей 2,5 дюйма ёмкостью до 1 Тб. Корпус собирается без использования отвертки, что значительно облегчит его использование. Интерфейс внешнего бокса: USB 2.0. Скорость передачи данных: до 480 Мбит/сек. Портативный внешний корпус можно взять с собой в дорогу или на встречу. В комплектации внешнего корпуса идет чехол, который позволит защитить бокс от царапин. Обратите внимание, что максимальная высота жесткого диска - 9,5 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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