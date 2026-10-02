Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650551
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x373x404
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 80 мм или 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х21
Вес, кг.
4
Описание товара Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитКорпус Bloody BD-CC102F черный без БП BD-CC102F-BK
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитКорпус Zalman S3 черный (S3 BLACK)
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитКорпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE)
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитКорпус Zalman S5 White
-
В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитКорпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ...
-
В наличииЦена 3 810 руб. 4 690 руб.953 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитКорпус Foxline FL-733-FZ450R Black
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитКорпус InWin CK709 (6143979) Black
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитКорпус Powerman SV511C PMP-450ATX (6178440)
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитКорпус Ginzzu GL300
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x373x404
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 80 мм или 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN