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Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN

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Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото 1
Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото 2
Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото 3
Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото 4
Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото 5
Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото 1
  • Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото 2
  • Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото 3
  • Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото 4
  • Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото 5
  • Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650551
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x373x404
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 80 мм или 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х21
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий.

Отзывы о товаре Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x373x404
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 80 мм или 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MINITOWER MATX PM-450ATX ES725BK/6184448 IN-WIN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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