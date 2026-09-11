Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1)
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1)
Корпус Deepcool представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, он сочетает в себе прочность и эстетику благодаря использованию высококачественных материалов, таких как сталь и закаленное стекло. Это Mini-Tower корпус, совместимый с форм-факторами материнских плат mini-ITX и mATX, идеально подойдет для пользователей, которым важно небольшое физическое пространство без ущерба для производительности. С максимальной высотой процессорного кулера в 165 мм и возможностью установки видеокарты длиной до 320 мм, корпус предоставляет достаточно места для установки мощных компонентов. Нижнее расположение блока питания способствует улучшенной организации кабелей и обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции. Корпус имеет четыре слота расширения, что позволяет устанавливать дополнительные карты для разнообразных нужд. Внутренние отсеки включают два места для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, обеспечивая достаточное количество пространства для всех необходимых данных и приложений. Боковая стенка с окном из закаленного стекла позволяет продемонстрировать внутренности вашего компьютера и его внутреннюю подсветку, добавляя визуальную привлекательность. В комплекте идет один 120 мм вентилятор, обеспечивающий начальную вентиляцию, которую можно дополнительно расширить. Весь корпус весит 6,2 кг, что делает его устойчивым, но при этом удобным для транспортировки при необходимости. Корпус Deepcool — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, дизайн и эффективность в одном пакете.
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