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Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1)

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Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 1
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 2
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 3
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 4
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 5
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 6
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 7
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 8
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 9
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 10
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 11
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 12
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 13
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 14
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 15
Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 1
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 2
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 3
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 4
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 5
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 6
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 7
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 8
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 9
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 10
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 11
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 12
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 13
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 14
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 15
  • Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
3 440 руб.  7 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569039
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 431 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х47х30
Вес, кг.
6.75

Описание товара Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1)

Корпус Deepcool представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, он сочетает в себе прочность и эстетику благодаря использованию высококачественных материалов, таких как сталь и закаленное стекло. Это Mini-Tower корпус, совместимый с форм-факторами материнских плат mini-ITX и mATX, идеально подойдет для пользователей, которым важно небольшое физическое пространство без ущерба для производительности. С максимальной высотой процессорного кулера в 165 мм и возможностью установки видеокарты длиной до 320 мм, корпус предоставляет достаточно места для установки мощных компонентов. Нижнее расположение блока питания способствует улучшенной организации кабелей и обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции. Корпус имеет четыре слота расширения, что позволяет устанавливать дополнительные карты для разнообразных нужд. Внутренние отсеки включают два места для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, обеспечивая достаточное количество пространства для всех необходимых данных и приложений. Боковая стенка с окном из закаленного стекла позволяет продемонстрировать внутренности вашего компьютера и его внутреннюю подсветку, добавляя визуальную привлекательность. В комплекте идет один 120 мм вентилятор, обеспечивающий начальную вентиляцию, которую можно дополнительно расширить. Весь корпус весит 6,2 кг, что делает его устойчивым, но при этом удобным для транспортировки при необходимости. Корпус Deepcool — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, дизайн и эффективность в одном пакете.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool MACUBE 110 черный (R-MACUBE110-BKNGM1N-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225 x 431 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Deepcool представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Выполненный в классическом черном цвете, он сочетает в себе прочность и эстетику благодаря использованию высококачественных материалов, таких как сталь и закаленное стекло. Это Mini-Tower корпус, совместимый с форм-факторами материнских плат mini-ITX и mATX, идеально подойдет для пользователей, которым важно небольшое физическое пространство без ущерба для производительности. С максимальной высотой процессорного кулера в 165 мм и возможностью установки видеокарты длиной до 320 мм, корпус предоставляет достаточно места для установки мощных компонентов. Нижнее расположение блока питания способствует улучшенной организации кабелей и обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции. Корпус имеет четыре слота расширения, что позволяет устанавливать дополнительные карты для разнообразных нужд. Внутренние отсеки включают два места для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, обеспечивая достаточное количество пространства для всех необходимых данных и приложений. Боковая стенка с окном из закаленного стекла позволяет продемонстрировать внутренности вашего компьютера и его внутреннюю подсветку, добавляя визуальную привлекательность. В комплекте идет один 120 мм вентилятор, обеспечивающий начальную вентиляцию, которую можно дополнительно расширить. Весь корпус весит 6,2 кг, что делает его устойчивым, но при этом удобным для транспортировки при необходимости. Корпус Deepcool — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, дизайн и эффективность в одном пакете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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