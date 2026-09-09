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Корпус InWin ES701 (6120258) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус InWin ES701 (6120258) черный

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Корпус InWin ES701 (6120258) черный - фото 1
Корпус InWin ES701 (6120258) черный - фото 2
Корпус InWin ES701 (6120258) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin ES701 (6120258) черный - фото 1
  • Корпус InWin ES701 (6120258) черный - фото 2
  • Корпус InWin ES701 (6120258) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293884
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x400x375
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 80 мм или 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x2, USB 3.0 x2, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х21
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус InWin ES701 (6120258) черный

Корпус InWin ES701 стандартный системный корпус Mini Tower бизнес-класса. Данная модель оптимально подходит для установки материнских плат форм-фактора Micro-ATX и сборки на их основе домашнего ПК или компьютера для решения офисных задач.

Отзывы о товаре Корпус InWin ES701 (6120258) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x400x375
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 80 мм или 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x2, USB 3.0 x2, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус InWin ES701 стандартный системный корпус Mini Tower бизнес-класса. Данная модель оптимально подходит для установки материнских плат форм-фактора Micro-ATX и сборки на их основе домашнего ПК или компьютера для решения офисных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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