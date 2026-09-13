Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137)
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Характеристики
Описание товара Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137)
Корпус Alseye представляет собой стильное и функциональное решение для создания современного ПК. Выполненный из качественных материалов, включая пластик и сталь, этот корпус способен обеспечить надежность и долговечность вашей сборки. Белый цвет корпуса и наличие ARGB-подсветки придают ему элегантный и современный вид, позволяя ему гармонично вписаться в любой интерьер. Корпус поддерживает форм-факторы плат mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для различных конфигураций. С семью слотами расширения у вас будет достаточно места для установки дополнительных компонентов. Alseye поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 155 мм и видеокарт длиной до 295 мм, что удовлетворяет потребности большинства современных комплектующих. Среди особенностей корпуса — боковое окно, позволяющее продемонстрировать внутренние компоненты и подсветку в полном блеске. В корпусе установлены два 120-мм вентилятора, что обеспечивает эффективное охлаждение системы даже при интенсивной нагрузке. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшению циркуляции воздуха и упрощает организацию кабелей. С одним внутренним отсеком для накопителей формата 2,5 дюйма, корпус позволяет разместить необходимое хранилище данных, сохраняя при этом аккуратный внешний вид. С весом в 4 кг, Alseye остается достаточно легким и удобным для перемещения при необходимости. Alseye — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля и функциональности в корпусе типа Midi-Tower.
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