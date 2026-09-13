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Корпус Zalman P10 NAMU WHITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman P10 NAMU WHITE

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Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 3
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 4
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 5
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 6
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 7
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 8
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 9
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 10
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 11
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 1
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 2
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 3
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 4
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 5
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 6
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 7
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 8
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 9
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 10
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 11
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723143
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
216x422x423 мм
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
384
Места для доп. вентиляторов
9 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type C, микрофон/наушники
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman P10 NAMU WHITE

Корпус ZALMAN P10 NAMU представляет собой компактное и универсальное решение формата Minitower, выполненное в элегантном цвете с деревянными элементами передней панели. Оснащен тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, обеспечивающими базовое охлаждение внутренних компонентов. Передняя панель имеет лаконичный дизайн, а интегрированные порты USB 3.0 и Type-C позволяют удобно подключать периферийные устройства и обеспечивать быструю передачу данных. Корпус поддерживает установку комплектующих, что делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется качественный и простой в установке корпус.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P10 NAMU WHITE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
216x422x423 мм
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
384
Места для доп. вентиляторов
9 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type C, микрофон/наушники
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN P10 NAMU представляет собой компактное и универсальное решение формата Minitower, выполненное в элегантном цвете с деревянными элементами передней панели. Оснащен тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, обеспечивающими базовое охлаждение внутренних компонентов. Передняя панель имеет лаконичный дизайн, а интегрированные порты USB 3.0 и Type-C позволяют удобно подключать периферийные устройства и обеспечивать быструю передачу данных. Корпус поддерживает установку комплектующих, что делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется качественный и простой в установке корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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