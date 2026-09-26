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Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3)

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Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 1
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 2
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 3
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 4
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 5
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 6
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 7
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 8
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 9
Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 1
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 2
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 3
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 4
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 5
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 6
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 7
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 8
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 9
  • Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619350
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x479x446
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х52х28
Вес, кг.
8.4

Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3)

Соответствующий типоразмеру Midi-Tower корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F представляет из себя высококлассную модель, которая подойдет для сборки системы с очень высокой производительностью. Ничто не помешает вам, в частности, создать мощный игровой компьютер. Максимальная длина устанавливаемого видеоадаптера составляет внушительные 370 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора – 160 мм. Корпус оснащен тремя 120-миллиметровыми вентиляторами с подсветкой. Есть возможность установки системы водяного охлаждения. Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F обладает совместимостью с материнскими платами форм-факторов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Вы сможете задействовать 7 слотов расширения. Эффектный внешний вид корпуса не вызывает сомнений. Крупное окно из закаленного стекла обеспечивает возможность наблюдения за работой подсветки внутренних компонентов системы. Можно также визуально контролировать работу кулера процессора. Блока питания в комплекте нет. Этот важнейший конструктивный элемент выбирается пользователем самостоятельно.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 черный (DP-ATX-MATREXX55V3)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x479x446
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Соответствующий типоразмеру Midi-Tower корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F представляет из себя высококлассную модель, которая подойдет для сборки системы с очень высокой производительностью. Ничто не помешает вам, в частности, создать мощный игровой компьютер. Максимальная длина устанавливаемого видеоадаптера составляет внушительные 370 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора – 160 мм. Корпус оснащен тремя 120-миллиметровыми вентиляторами с подсветкой. Есть возможность установки системы водяного охлаждения. Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F обладает совместимостью с материнскими платами форм-факторов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Вы сможете задействовать 7 слотов расширения. Эффектный внешний вид корпуса не вызывает сомнений. Крупное окно из закаленного стекла обеспечивает возможность наблюдения за работой подсветки внутренних компонентов системы. Можно также визуально контролировать работу кулера процессора. Блока питания в комплекте нет. Этот важнейший конструктивный элемент выбирается пользователем самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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