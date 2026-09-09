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Корпус InWin ES726 (6120259) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус InWin ES726 (6120259) черный

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Корпус InWin ES726 (6120259) черный - фото 1
Корпус InWin ES726 (6120259) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin ES726 (6120259) черный - фото 1
  • Корпус InWin ES726 (6120259) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293885
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x375x415
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
305
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х21
Вес, кг.
4.4

Описание товара Корпус InWin ES726 (6120259) черный

Корпус InWin ES726 соответствует типоразмеру Micro-Tower. Допускается установка материнских плат форм-фактора Micro-ATX. Модель укомплектована 450 Вт блоком питания, мощности которого хватит для обеспечения возможности функционирования любых типовых компьютерных компонентов. Верхнее расположение источника питания способствует удобству эксплуатации компьютера.

Отзывы о товаре Корпус InWin ES726 (6120259) черный




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x375x415
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
305
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Развернуть
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус InWin ES726 соответствует типоразмеру Micro-Tower. Допускается установка материнских плат форм-фактора Micro-ATX. Модель укомплектована 450 Вт блоком питания, мощности которого хватит для обеспечения возможности функционирования любых типовых компьютерных компонентов. Верхнее расположение источника питания способствует удобству эксплуатации компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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