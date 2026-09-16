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Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER

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Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER - фото 1
Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER - фото 2
Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER - фото 3
Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER - фото 1
  • Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER - фото 2
  • Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER - фото 3
  • Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739047
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190?450?340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х23
Вес, кг.
2.5

Описание товара Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER

Представьте себе корпус, который не просто служит надежным убежищем для компонентов вашего компьютера, но и становится его архитектурным центром, предметом гордости и восхищения. Defender HyperHub Black — это именно такая модель, разработанная для тех, кто ценит безупречный стиль, продуманную организацию пространства и передовые инженерные решения. С первого взгляда этот корпус формата Midi-Tower захватывает дух своим уникальным дизайном. Концепция «аквариума» реализована здесь с применением панорамного закаленного стекла на лицевой панели, открывающего внутреннее пространство для обзора с самого выгодного ракурса. Боковая панель из такого же прочного закаленного стекла завершает образ, превращая ваш системный блок в настоящую выставку технологического искусства. Сочетание матово-черного ABS-пластика и стальных элементов толщиной 0,6 миллиметра гарантирует корпусу солидный внешний вид и долговечность, обеспечивая при этом необходимую жесткость конструкции. Организация внутреннего пространства продумана до мельчайших деталей. Блок питания стандарта ATX размещается в нижней части корпуса в собственном изолированном отсеке, что способствует лучшему балансу температур и снижению уровня вибраций. Для установки компонентов предусмотрена полная совместимость с материнскими платами ATX, microATX и Mini-ITX. Ваша видеокарта длиной до 330 миллиметров и процессорный кулер высотой до 170 миллиметров без труда найдут здесь свое место. Продуманная система креплений включает два отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один для диска 3,5 дюйма с поперечным размещением, что оптимизирует кабельное пространство и воздушные потоки. Семь слотов расширения предоставляют свободу для модернизации. Эффективная система охлаждения — ключевой приоритет данного корпуса. Базовая конфигурация уже включает вентиляторы, а общий потенциал для их установки впечатляет. Вы можете разместить два вентилятора диаметром 120 миллиметров на верхней панели, один на задней и еще два в отсеке блока питания. Для энтузиастов, предпочитающих системы жидкостного охлаждения, предусмотрена возможность монтажа радиатора размером до 240 миллиметров на верхней панели или радиатора на 120 миллиметров на задней. Для защиты от пыли на верхней панели установлен специальный съемный фильтр.

Отзывы о товаре Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190?450?340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
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Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе корпус, который не просто служит надежным убежищем для компонентов вашего компьютера, но и становится его архитектурным центром, предметом гордости и восхищения. Defender HyperHub Black — это именно такая модель, разработанная для тех, кто ценит безупречный стиль, продуманную организацию пространства и передовые инженерные решения. С первого взгляда этот корпус формата Midi-Tower захватывает дух своим уникальным дизайном. Концепция «аквариума» реализована здесь с применением панорамного закаленного стекла на лицевой панели, открывающего внутреннее пространство для обзора с самого выгодного ракурса. Боковая панель из такого же прочного закаленного стекла завершает образ, превращая ваш системный блок в настоящую выставку технологического искусства. Сочетание матово-черного ABS-пластика и стальных элементов толщиной 0,6 миллиметра гарантирует корпусу солидный внешний вид и долговечность, обеспечивая при этом необходимую жесткость конструкции. Организация внутреннего пространства продумана до мельчайших деталей. Блок питания стандарта ATX размещается в нижней части корпуса в собственном изолированном отсеке, что способствует лучшему балансу температур и снижению уровня вибраций. Для установки компонентов предусмотрена полная совместимость с материнскими платами ATX, microATX и Mini-ITX. Ваша видеокарта длиной до 330 миллиметров и процессорный кулер высотой до 170 миллиметров без труда найдут здесь свое место. Продуманная система креплений включает два отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один для диска 3,5 дюйма с поперечным размещением, что оптимизирует кабельное пространство и воздушные потоки. Семь слотов расширения предоставляют свободу для модернизации. Эффективная система охлаждения — ключевой приоритет данного корпуса. Базовая конфигурация уже включает вентиляторы, а общий потенциал для их установки впечатляет. Вы можете разместить два вентилятора диаметром 120 миллиметров на верхней панели, один на задней и еще два в отсеке блока питания. Для энтузиастов, предпочитающих системы жидкостного охлаждения, предусмотрена возможность монтажа радиатора размером до 240 миллиметров на верхней панели или радиатора на 120 миллиметров на задней. Для защиты от пыли на верхней панели установлен специальный съемный фильтр.
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Доставка
Отзывы


Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ARGB Fan USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25132 DEFENDER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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