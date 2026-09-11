Top.Mail.Ru
Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C - фото 1
Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C - фото 2
Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C - фото 3
Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
  • Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C - фото 1
  • Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C - фото 2
  • Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C - фото 3
  • Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540294
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
31.5x8.6x100
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
122

Описание товара Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C

M.2 Внешний бокс AgeStar 3UBNF5C – аксессуар, с помощью которого вы сможете превратить компактный накопитель формата M.2 во внешнее устройство. Поместите SSD-диск внутрь изделия и работайте с любыми файлами на привычно высокой скорости где и когда вам угодно. Внешний бокс AgeStar 3UBNF5C выполнен из металла и отличается высокой прочностью. Кроме того, металл обладает высокой теплопроводностью, что позволяет использовать аксессуар в качестве пассивного охлаждения. Внутренне пространство бокса рассчитано на твердотельные накопители типоразмера 2280 с ключом B. Простая конструкция и комплектная отвертка сделают установку простой и быстрой. Для подключения твердотельного накопителя внутри бокса используется производительный интерфейс M.2 SATA. Внешнее подключение к устройствам производится при помощи разъема USB-C с интерфейсом 3.2 Gen1, за счет чего максимальная скорость передачи данных может достигать 5 Гбит/с. Комплектация бокса включает в себя кабель USB-A – USB-C.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
31.5x8.6x100
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 Внешний бокс AgeStar 3UBNF5C – аксессуар, с помощью которого вы сможете превратить компактный накопитель формата M.2 во внешнее устройство. Поместите SSD-диск внутрь изделия и работайте с любыми файлами на привычно высокой скорости где и когда вам угодно. Внешний бокс AgeStar 3UBNF5C выполнен из металла и отличается высокой прочностью. Кроме того, металл обладает высокой теплопроводностью, что позволяет использовать аксессуар в качестве пассивного охлаждения. Внутренне пространство бокса рассчитано на твердотельные накопители типоразмера 2280 с ключом B. Простая конструкция и комплектная отвертка сделают установку простой и быстрой. Для подключения твердотельного накопителя внутри бокса используется производительный интерфейс M.2 SATA. Внешнее подключение к устройствам производится при помощи разъема USB-C с интерфейсом 3.2 Gen1, за счет чего максимальная скорость передачи данных может достигать 5 Гбит/с. Комплектация бокса включает в себя кабель USB-A – USB-C.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус SSD AgeStar 3UBNF5C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...