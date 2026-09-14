Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-303 EX297991RUS EXEGATE
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Характеристики
Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-303 EX297991RUS EXEGATE
Корпус ExeGate BAA-303 Black - это стильный и функциональный мини-башенный корпус для вашего компьютера. Он идеально подойдет для создания компактной и эффективной рабочей станции или игрового ПК. Этот корпус имеет типоразмер Mini-Tower, что делает его компактным и удобным для размещения на вашем рабочем столе или полке. Благодаря верхнему расположению блока питания, вы сможете эффективно организовать проводку и обеспечить хорошую вентиляцию внутренних компонентов. Внутри корпуса ExeGate BAA-303 Black есть отсеки для установки 2.5" и 3.5" накопителей, что позволяет легко организовать хранение данных и установить необходимые жесткие диски. Кроме того, в этом корпусе предусмотрено 4 слота расширения для установки дополнительных компонентов, таких как видеокарты или звуковые карты. Корпус ExeGate BAA-303 Black выполнен из прочного и качественного материала, который обеспечивает надежную защиту вашего компьютера от внешних повреждений. Его стильный дизайн и черный цвет делают его отличным выбором для тех, кто ценит эстетику и функциональность. Этот корпус легко собирается и обслуживается, что делает его отличным выбором как для опытных пользователей, так и для новичков. Благодаря поперечному размещению HDD внутри корпуса, вы сможете быстро и удобно заменять жесткие диски или добавлять новые компоненты без лишних трудностей.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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