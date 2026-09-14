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Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-303 EX297991RUS EXEGATE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-303 EX297991RUS EXEGATE

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Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-303 EX297991RUS EXEGATE - фото 1
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-303 EX297991RUS EXEGATE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-303 EX297991RUS EXEGATE - фото 1
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-303 EX297991RUS EXEGATE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-303 EX297991RUS EXEGATE
1 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
182?353?274 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель - 1x120 , Задняя панель- 1х80
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х30
Вес, кг.
8.5

Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-303 EX297991RUS EXEGATE

Корпус ExeGate BAA-303 Black - это стильный и функциональный мини-башенный корпус для вашего компьютера. Он идеально подойдет для создания компактной и эффективной рабочей станции или игрового ПК. Этот корпус имеет типоразмер Mini-Tower, что делает его компактным и удобным для размещения на вашем рабочем столе или полке. Благодаря верхнему расположению блока питания, вы сможете эффективно организовать проводку и обеспечить хорошую вентиляцию внутренних компонентов. Внутри корпуса ExeGate BAA-303 Black есть отсеки для установки 2.5" и 3.5" накопителей, что позволяет легко организовать хранение данных и установить необходимые жесткие диски. Кроме того, в этом корпусе предусмотрено 4 слота расширения для установки дополнительных компонентов, таких как видеокарты или звуковые карты. Корпус ExeGate BAA-303 Black выполнен из прочного и качественного материала, который обеспечивает надежную защиту вашего компьютера от внешних повреждений. Его стильный дизайн и черный цвет делают его отличным выбором для тех, кто ценит эстетику и функциональность. Этот корпус легко собирается и обслуживается, что делает его отличным выбором как для опытных пользователей, так и для новичков. Благодаря поперечному размещению HDD внутри корпуса, вы сможете быстро и удобно заменять жесткие диски или добавлять новые компоненты без лишних трудностей.

Отзывы о товаре Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-303 EX297991RUS EXEGATE




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
182?353?274 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель - 1x120 , Задняя панель- 1х80
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate BAA-303 Black - это стильный и функциональный мини-башенный корпус для вашего компьютера. Он идеально подойдет для создания компактной и эффективной рабочей станции или игрового ПК. Этот корпус имеет типоразмер Mini-Tower, что делает его компактным и удобным для размещения на вашем рабочем столе или полке. Благодаря верхнему расположению блока питания, вы сможете эффективно организовать проводку и обеспечить хорошую вентиляцию внутренних компонентов. Внутри корпуса ExeGate BAA-303 Black есть отсеки для установки 2.5" и 3.5" накопителей, что позволяет легко организовать хранение данных и установить необходимые жесткие диски. Кроме того, в этом корпусе предусмотрено 4 слота расширения для установки дополнительных компонентов, таких как видеокарты или звуковые карты. Корпус ExeGate BAA-303 Black выполнен из прочного и качественного материала, который обеспечивает надежную защиту вашего компьютера от внешних повреждений. Его стильный дизайн и черный цвет делают его отличным выбором для тех, кто ценит эстетику и функциональность. Этот корпус легко собирается и обслуживается, что делает его отличным выбором как для опытных пользователей, так и для новичков. Благодаря поперечному размещению HDD внутри корпуса, вы сможете быстро и удобно заменять жесткие диски или добавлять новые компоненты без лишних трудностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-303 EX297991RUS EXEGATE - стоимость товара 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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