Top.Mail.Ru
Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 1
Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 2
Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 3
Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 4
Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 5
Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 6
Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 7
Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 1
  • Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 2
  • Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 3
  • Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 4
  • Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 5
  • Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 6
  • Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 7
  • Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714823
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
168 х 335 х 236 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х20
Вес, кг.
1.82

Описание товара Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП

Корпус Accord Mini-Tower — это стильное и функциональное решение для сборки вашего собственного компьютера. Его элегантный черный цвет и эффектная RGB-подсветка создают яркое визуальное впечатление, подходящее для современного геймерского или рабочего пространства. Корпус подходит для установки материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным выбором для компактных систем. Изготовленный из прочной стали, корпус Accord обеспечивает надежность и устойчивость. Несмотря на компактные размеры, корпус предлагает все необходимые слоты и отсеки: три слота расширения позволят достроить систему с необходимыми компонентами, а внутренняя компоновка включает по одному отсеку для 2,5-дюймового и 3,5-дюймового накопителей. Максимальная высота процессорного кулера, которую поддерживает корпус, составляет 140 мм, а длина видеокарты может достигать 200 мм — эти параметры позволяют установить большинство современных комплектующих. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что может быть удобно для организации кабелей. Корпус Accord Mini-Tower сочетает в себе функциональность и стиль, делая его идеальным выбором для любой компактной сборки, будь то для игр или работы.

Отзывы о товаре Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
168 х 335 х 236 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord Mini-Tower — это стильное и функциональное решение для сборки вашего собственного компьютера. Его элегантный черный цвет и эффектная RGB-подсветка создают яркое визуальное впечатление, подходящее для современного геймерского или рабочего пространства. Корпус подходит для установки материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным выбором для компактных систем. Изготовленный из прочной стали, корпус Accord обеспечивает надежность и устойчивость. Несмотря на компактные размеры, корпус предлагает все необходимые слоты и отсеки: три слота расширения позволят достроить систему с необходимыми компонентами, а внутренняя компоновка включает по одному отсеку для 2,5-дюймового и 3,5-дюймового накопителей. Максимальная высота процессорного кулера, которую поддерживает корпус, составляет 140 мм, а длина видеокарты может достигать 200 мм — эти параметры позволяют установить большинство современных комплектующих. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что может быть удобно для организации кабелей. Корпус Accord Mini-Tower сочетает в себе функциональность и стиль, делая его идеальным выбором для любой компактной сборки, будь то для игр или работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Accord Entry ACC-2054B черный без БП - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...