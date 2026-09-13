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Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный

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Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный - фото 1
Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный - фото 2
Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный - фото 3
Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный - фото 4
Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный - фото 1
  • Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный - фото 2
  • Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный - фото 3
  • Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный - фото 4
  • Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714900
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170x340x310 мм
Макс. высота процессорного кулера
110
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 2 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х20
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный

Корпус KingPrice KPCC-MN210 представляет собой компактный черный компьютерный корпус форм-фактора mATX. Он поставляется без блока питания, что позволяет пользователю выбрать подходящий БП самостоятельно. Корпус оснащен возможностью установки одного 80-миллиметрового и двух 120-миллиметровых вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели расположены два порта USB 2.0 и аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Этот корпус является отличным выбором для сборки компактного компьютера с достаточным охлаждением и удобным доступом к портам.

Отзывы о товаре Корпус KingPrice KPCC-MN210 черный




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170x340x310 мм
Макс. высота процессорного кулера
110
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 2 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус KingPrice KPCC-MN210 представляет собой компактный черный компьютерный корпус форм-фактора mATX. Он поставляется без блока питания, что позволяет пользователю выбрать подходящий БП самостоятельно. Корпус оснащен возможностью установки одного 80-миллиметрового и двух 120-миллиметровых вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели расположены два порта USB 2.0 и аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Этот корпус является отличным выбором для сборки компактного компьютера с достаточным охлаждением и удобным доступом к портам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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