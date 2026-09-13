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Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП

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Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 1
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 2
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 3
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 4
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 5
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 6
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 7
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 8
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 9
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 10
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 11
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 12
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 13
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 14
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 15
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 16
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 17
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 18
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 19
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 20
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 21
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 22
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 23
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 24
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 25
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 26
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 27
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 28
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 29
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 30
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 31
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 32
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 33
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 34
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 35
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 36
Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 1
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 2
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 3
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 4
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 5
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 6
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 7
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 8
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 9
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 10
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 11
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 12
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 13
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 14
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 15
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 16
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 17
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 18
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 19
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 20
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 21
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 22
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 23
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 24
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 25
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 26
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 27
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 28
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 29
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 30
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 31
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 32
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 33
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 34
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 35
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 36
  • Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714822
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Характеристики

Бренд
Accord
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
165 х 340 х 265 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1x80 мм - на задней 1x120 мм - на боковой
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х20
Вес, кг.
1.8

Описание товара Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП

Корпус Accord — это компактное и легкое решение для сборки миниатюрной настольной системы, идеально подходящей для домашнего или офисного использования. Вес корпуса составляет всего 1,4 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Изготовленный из прочной стали, корпус имеет черное покрытие, придающее ему стильный и современный внешний вид. Accord поддерживает установку материнских плат формата mini-ITX, что делает его оптимальным выбором для небольших систем. Обладая типоразмером Mini-Tower, он экономит место, не жертвуя функциональностью. Аккомодация компонентам представлена двумя внутренними отсеками: один для устройств формата 2,5 дюйма и один для 3,5-дюймовых накопителей, что обеспечивает гибкость в выборе накопителей данных. Корпус позволяет устанавливать процессорные кулеры высотой до 150 мм и видеокарты длиной до 250 мм, что открывает возможности для создания производительных систем на основе компактных компонентов. Аккорд оборудован четырьмя слотами расширения, что способствует дальнейшему увеличению функциональности системы. Однако, встроенного кард-ридера он не имеет, что следует учитывать при планировании конфигурации. Расположение блока питания в верхней части корпуса может обеспечить более эффективное охлаждение за счет естественной конвекции тепла. Корпус Accord — это отличное сочетание стиля, функциональности и компактности, что делает его привлекательным выбором для пользователей, ценящих рациональность пространства и надежность конструкции.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП




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Характеристики
Бренд
Accord
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
165 х 340 х 265 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1x80 мм - на задней 1x120 мм - на боковой
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord — это компактное и легкое решение для сборки миниатюрной настольной системы, идеально подходящей для домашнего или офисного использования. Вес корпуса составляет всего 1,4 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Изготовленный из прочной стали, корпус имеет черное покрытие, придающее ему стильный и современный внешний вид. Accord поддерживает установку материнских плат формата mini-ITX, что делает его оптимальным выбором для небольших систем. Обладая типоразмером Mini-Tower, он экономит место, не жертвуя функциональностью. Аккомодация компонентам представлена двумя внутренними отсеками: один для устройств формата 2,5 дюйма и один для 3,5-дюймовых накопителей, что обеспечивает гибкость в выборе накопителей данных. Корпус позволяет устанавливать процессорные кулеры высотой до 150 мм и видеокарты длиной до 250 мм, что открывает возможности для создания производительных систем на основе компактных компонентов. Аккорд оборудован четырьмя слотами расширения, что способствует дальнейшему увеличению функциональности системы. Однако, встроенного кард-ридера он не имеет, что следует учитывать при планировании конфигурации. Расположение блока питания в верхней части корпуса может обеспечить более эффективное охлаждение за счет естественной конвекции тепла. Корпус Accord — это отличное сочетание стиля, функциональности и компактности, что делает его привлекательным выбором для пользователей, ценящих рациональность пространства и надежность конструкции.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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