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Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП

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Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП - фото 1
Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП - фото 2
Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП - фото 3
Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП - фото 1
  • Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП - фото 2
  • Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП - фото 3
  • Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714820
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Характеристики

Бренд
Accord
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
165 х 345 х 270 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х31х20
Вес, кг.
1.95

Описание товара Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП

Корпус Accord — это компактный и функциональный вариант для сборки системы, ориентированной на минимализм и эффективность. Выполненный в стильном черном цвете, он представляет собой Mini-Tower, предлагая универсальность и практичность для пользователей с ограниченным пространством. Основу конструкции составляет прочная сталь, обеспечивающая долговечность и устойчивость. Несмотря на свои компактные размеры, корпус рассчитан на установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что позволяет создать мощную систему в небольшом форм-факторе. Для охлаждения внутреннего пространства предусмотрен встроенный вентилятор 80 мм, который поддерживает оптимальную температуру, обеспечивая надежную работу всех компонентов. Максимальная высота процессорного кулера — 140 мм, что дает возможность использовать разнообразные системы охлаждения. Корпус позволяет разместить видеокарты длиной до 240 мм, что идеально подходит для большинства современных видеокарт среднего класса. Верхнее расположение блока питания способствует оптимальной организации внутреннего пространства и управлению кабелями. Accord предлагает два внутренних отсека размером 2,5 дюйма для твердотельных накопителей и два отсека размером 3,5 дюйма для жестких дисков, обеспечивая достаточный запас памяти для нужд пользователя. С весом всего 1,5 кг, этот корпус Accord является отличным выбором для сборки легкой и компактной системы без лишних затрат на пространство и материальные ресурсы.

Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП




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Характеристики
Бренд
Accord
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
165 х 345 х 270 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord — это компактный и функциональный вариант для сборки системы, ориентированной на минимализм и эффективность. Выполненный в стильном черном цвете, он представляет собой Mini-Tower, предлагая универсальность и практичность для пользователей с ограниченным пространством. Основу конструкции составляет прочная сталь, обеспечивающая долговечность и устойчивость. Несмотря на свои компактные размеры, корпус рассчитан на установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что позволяет создать мощную систему в небольшом форм-факторе. Для охлаждения внутреннего пространства предусмотрен встроенный вентилятор 80 мм, который поддерживает оптимальную температуру, обеспечивая надежную работу всех компонентов. Максимальная высота процессорного кулера — 140 мм, что дает возможность использовать разнообразные системы охлаждения. Корпус позволяет разместить видеокарты длиной до 240 мм, что идеально подходит для большинства современных видеокарт среднего класса. Верхнее расположение блока питания способствует оптимальной организации внутреннего пространства и управлению кабелями. Accord предлагает два внутренних отсека размером 2,5 дюйма для твердотельных накопителей и два отсека размером 3,5 дюйма для жестких дисков, обеспечивая достаточный запас памяти для нужд пользователя. С весом всего 1,5 кг, этот корпус Accord является отличным выбором для сборки легкой и компактной системы без лишних затрат на пространство и материальные ресурсы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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