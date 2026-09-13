Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП
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Характеристики
Описание товара Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП
Корпус Accord представляет собой компактное и функциональное решение для сборки современного ПК. Выполненный в черном цвете и изготовленный из прочной стали, этот Mini-Tower корпус подходит для пользователей, ценящих надежность и стиль. Корпус оснащен четырьмя вентиляторами размером 120 мм и одним 80 мм, обеспечивая эффективное охлаждение всех компонентов. Предусмотрено размещение процессорного кулера высотой до 140 мм, что позволяет установить более производительные системы охлаждения. Максимальная длина видеокарты, которую поддерживает корпус, составляет 240 мм, что делает его совместимым с большинством современных графических адаптеров. Расположение блока питания в верхней части корпуса экономит место и способствует более удобной компоновке внутренних компонентов. Accord предлагает два внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что обеспечивает достаточное количество места для хранения данных. Совместимость с форм-факторами mini-ITX и mATX позволяет использовать разное оборудование и создавать персональные сборки, которые удовлетворят индивидуальные потребности пользователей. Общий вес корпуса составляет всего 1,95 кг, что делает его легким и удобным как для установки, так и для транспортировки. Корпус Accord станет отличным выбором для сборки надежного и функционального компьютера, подходящего как для домашнего использования, так и для работы.
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