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Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный

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Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный - фото 2
Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный - фото 3
Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный - фото 4
Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный - фото 5
Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный - фото 1
  • Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный - фото 2
  • Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный - фото 3
  • Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный - фото 4
  • Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный - фото 5
  • Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714901
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170 x 340 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
есть
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х20
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный

Корпус KINGPRICE — это компактное и функциональное решение для сборки системы, ориентированной на экономию пространства, без ущерба для производительности. Он выполнен в стильном черном цвете, что придаёт ему элегантный и современный вид, идеально подходящий для любого интерьера. Корпус формата Mini-Tower изготовлен из прочной стали, что гарантирует долговечность и надежность конструкции. Вес корпуса составляет всего 2 кг, что делает его удобным для транспортировки и сборки системы. Встроенный вентилятор размером 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение внутренних компонентов, поддерживая стабильную работу системы. Корпус KINGPRICE поддерживает установку процессоров с кулером высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 260 мм, что делает его идеальным для среднепродуктивных сборок. Продуманный дизайн предусматривает верхнее расположение блока питания, что позволяет более рационально использовать внутреннее пространство. Корпус оснащён четырьмя слотами расширения, обеспечивающими гибкость в выборе компонентов и настройке системы под индивидуальные потребности. KINGPRICE предлагает достаточное количество отсеков для установки накопителей: четыре внутренних отсека 2,5 дюйма и два внутренних отсека 3,5 дюйма. Это позволяет легко расширять объём внутренней памяти без дополнительных усилий. Корпус совместим с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным выбором для различных конфигураций и задач. Это отличное решение как для домашнего использования, так и для создания офисной рабочей станции с акцентом на компактность и функциональность.

Отзывы о товаре Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170 x 340 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
есть
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус KINGPRICE — это компактное и функциональное решение для сборки системы, ориентированной на экономию пространства, без ущерба для производительности. Он выполнен в стильном черном цвете, что придаёт ему элегантный и современный вид, идеально подходящий для любого интерьера. Корпус формата Mini-Tower изготовлен из прочной стали, что гарантирует долговечность и надежность конструкции. Вес корпуса составляет всего 2 кг, что делает его удобным для транспортировки и сборки системы. Встроенный вентилятор размером 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение внутренних компонентов, поддерживая стабильную работу системы. Корпус KINGPRICE поддерживает установку процессоров с кулером высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 260 мм, что делает его идеальным для среднепродуктивных сборок. Продуманный дизайн предусматривает верхнее расположение блока питания, что позволяет более рационально использовать внутреннее пространство. Корпус оснащён четырьмя слотами расширения, обеспечивающими гибкость в выборе компонентов и настройке системы под индивидуальные потребности. KINGPRICE предлагает достаточное количество отсеков для установки накопителей: четыре внутренних отсека 2,5 дюйма и два внутренних отсека 3,5 дюйма. Это позволяет легко расширять объём внутренней памяти без дополнительных усилий. Корпус совместим с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным выбором для различных конфигураций и задач. Это отличное решение как для домашнего использования, так и для создания офисной рабочей станции с акцентом на компактность и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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