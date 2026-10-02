Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5"
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5"
Внешний бокс AGESTAR 3UB2A14 – модель от широко известного производителя компьютерных аксессуаров. Устройство предназначено для монтажа 2.5-дюймовых HDD и SSD. Установив накопитель в бокс, вы обеспечите возможность обмена данными с мобильным или стационарным компьютером. Модель соответствует стандарту USB 3.0. Интерфейс подключения накопителей – SATA. Эксплуатация внешнего бокса AGESTAR 3UB2A14 не требует использования инструментов и крепежных изделий. Установка накопителей занимает минимум времени. Контролировать работу устройства вы сможете с помощью светодиодного индикатора. Конструкцией внешнего бокса предусмотрена кнопка блокировки. Модель не требует внешнего питания: энергия, необходимая для работы устройства, поступает от порта USB. Внешний бокс обладает совместимостью со всеми распространенными в настоящее время операционными системами.
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