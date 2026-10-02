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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5"

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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 1
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 2
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 3
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 4
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 5
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 6
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус
  • Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 1
  • Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 2
  • Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 3
  • Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 4
  • Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 5
  • Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 6
  • Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 323533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5"
990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпус
Габариты (ШxВxГ), мм
133x80x15.6
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет корпуса
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
182

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5"

Внешний бокс AGESTAR 3UB2A14 – модель от широко известного производителя компьютерных аксессуаров. Устройство предназначено для монтажа 2.5-дюймовых HDD и SSD. Установив накопитель в бокс, вы обеспечите возможность обмена данными с мобильным или стационарным компьютером. Модель соответствует стандарту USB 3.0. Интерфейс подключения накопителей – SATA. Эксплуатация внешнего бокса AGESTAR 3UB2A14 не требует использования инструментов и крепежных изделий. Установка накопителей занимает минимум времени. Контролировать работу устройства вы сможете с помощью светодиодного индикатора. Конструкцией внешнего бокса предусмотрена кнопка блокировки. Модель не требует внешнего питания: энергия, необходимая для работы устройства, поступает от порта USB. Внешний бокс обладает совместимостью со всеми распространенными в настоящее время операционными системами.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5"




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпус
Габариты (ШxВxГ), мм
133x80x15.6
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет корпуса
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс AGESTAR 3UB2A14 – модель от широко известного производителя компьютерных аксессуаров. Устройство предназначено для монтажа 2.5-дюймовых HDD и SSD. Установив накопитель в бокс, вы обеспечите возможность обмена данными с мобильным или стационарным компьютером. Модель соответствует стандарту USB 3.0. Интерфейс подключения накопителей – SATA. Эксплуатация внешнего бокса AGESTAR 3UB2A14 не требует использования инструментов и крепежных изделий. Установка накопителей занимает минимум времени. Контролировать работу устройства вы сможете с помощью светодиодного индикатора. Конструкцией внешнего бокса предусмотрена кнопка блокировки. Модель не требует внешнего питания: энергия, необходимая для работы устройства, поступает от порта USB. Внешний бокс обладает совместимостью со всеми распространенными в настоящее время операционными системами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий красный 2.5" - стоимость товара 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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