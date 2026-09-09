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Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P SATA пластик/алюминий серебристый 2.5" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P SATA пластик/алюминий серебристый 2.5"

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Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P SATA пластик/алюминий серебристый 2.5&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323549
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
80x18x133
Материал корпуса
пластик, алюминий
Цвет корпуса
серебристый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
224

Описание товара Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P SATA пластик/алюминий серебристый 2.5"

Внешний бокс Agestar 3UB2P ярко выделяется на фоне аналогичной техники благодаря элегантному дизайну и переливающейся серебристой расцветке. Устройство имеет габариты 13.3x8.1x1.5 см и производится из прочного, но легкого алюминия. Стоит отметить наличие безвинтовой сборки, что способствует оперативной замене винчестера и более комфортной работе. Предусматривается поддержка не только известных ОС Windows 7/8/XP/Vista, но и менее популярной версии Mac OS. Питание Agestar 3UB2P осуществляется напрямую от компьютера при помощи USB-кабеля, что гарантирует бесперебойность работы. Представленный бокс позволяет работать с жесткими дисками на 2.5” (форм-фактор), работающими с интерфейсами SATA I и SATA II. Следует отметить наличие сверхскоростной передачи данных благодаря применению интерфейса USB 3.0.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P SATA пластик/алюминий серебристый 2.5"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
80x18x133
Материал корпуса
пластик, алюминий
Цвет корпуса
серебристый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс Agestar 3UB2P ярко выделяется на фоне аналогичной техники благодаря элегантному дизайну и переливающейся серебристой расцветке. Устройство имеет габариты 13.3x8.1x1.5 см и производится из прочного, но легкого алюминия. Стоит отметить наличие безвинтовой сборки, что способствует оперативной замене винчестера и более комфортной работе. Предусматривается поддержка не только известных ОС Windows 7/8/XP/Vista, но и менее популярной версии Mac OS. Питание Agestar 3UB2P осуществляется напрямую от компьютера при помощи USB-кабеля, что гарантирует бесперебойность работы. Представленный бокс позволяет работать с жесткими дисками на 2.5” (форм-фактор), работающими с интерфейсами SATA I и SATA II. Следует отметить наличие сверхскоростной передачи данных благодаря применению интерфейса USB 3.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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