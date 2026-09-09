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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий черный 2.5" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий черный 2.5"

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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий черный 2.5&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323541
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
133x80x15.6
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
200

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий черный 2.5"

Внешний бокс AGESTAR 3UB2A14 – модель от широко известного производителя компьютерных аксессуаров. Устройство предназначено для монтажа 2.5-дюймовых HDD и SSD. Установив накопитель в бокс, вы обеспечите возможность обмена данными с мобильным или стационарным компьютером. Модель соответствует стандарту USB 3.0. Интерфейс подключения накопителей – SATA. Эксплуатация внешнего бокса AGESTAR 3UB2A14 не требует использования инструментов и крепежных изделий. Установка накопителей занимает минимум времени. Контролировать работу устройства вы сможете с помощью светодиодного индикатора. Конструкцией внешнего бокса предусмотрена кнопка блокировки. Модель не требует внешнего питания: энергия, необходимая для работы устройства, поступает от порта USB. Внешний бокс обладает совместимостью со всеми распространенными в настоящее время операционными системами.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий черный 2.5"




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
133x80x15.6
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс AGESTAR 3UB2A14 – модель от широко известного производителя компьютерных аксессуаров. Устройство предназначено для монтажа 2.5-дюймовых HDD и SSD. Установив накопитель в бокс, вы обеспечите возможность обмена данными с мобильным или стационарным компьютером. Модель соответствует стандарту USB 3.0. Интерфейс подключения накопителей – SATA. Эксплуатация внешнего бокса AGESTAR 3UB2A14 не требует использования инструментов и крепежных изделий. Установка накопителей занимает минимум времени. Контролировать работу устройства вы сможете с помощью светодиодного индикатора. Конструкцией внешнего бокса предусмотрена кнопка блокировки. Модель не требует внешнего питания: энергия, необходимая для работы устройства, поступает от порта USB. Внешний бокс обладает совместимостью со всеми распространенными в настоящее время операционными системами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюминий черный 2.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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