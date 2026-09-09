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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A12 SATA пластик/алюминий черный 2.5" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A12 SATA пластик/алюминий черный 2.5"

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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A12 SATA пластик/алюминий черный 2.5&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323421
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
133x85x13
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
212

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A12 SATA пластик/алюминий черный 2.5"

Внешний бокс Agestar 3UB2A12 производится из алюминия и пластика. Эти материалы отличается прочностью и малым весом, а также надежно защищают жесткий диск от загрязнений и различных повреждений. Главной особенностью данного устройства является наличие безвинтовой конструкции, позволяющей оперативно и максимально легко производить замену винчестеров или передавать данные через сверхскоростной интерфейс USB 3.0. Данный бокс позволяет использовать HDD-диски с форм-фактором 2.5", которые работают с интерфейсами SATA I и SATA II. Подключение к ПК может осуществляться при помощи USB 2.0-порта, позволяющего передавать данные со скоростью 480 Мбит/с, или при помощи более совершенного порта USB 3.0, работающего со скоростью, достигающей 5 Гбит/с. Полноценное питание Agestar 3UB2A12 также осуществляется от USB-порта и гарантирует бесперебойную работу устройства. Предусматривается поддержка наиболее популярных ОС: Windows 7/8/XP/Vista.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A12 SATA пластик/алюминий черный 2.5"




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
133x85x13
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс Agestar 3UB2A12 производится из алюминия и пластика. Эти материалы отличается прочностью и малым весом, а также надежно защищают жесткий диск от загрязнений и различных повреждений. Главной особенностью данного устройства является наличие безвинтовой конструкции, позволяющей оперативно и максимально легко производить замену винчестеров или передавать данные через сверхскоростной интерфейс USB 3.0. Данный бокс позволяет использовать HDD-диски с форм-фактором 2.5", которые работают с интерфейсами SATA I и SATA II. Подключение к ПК может осуществляться при помощи USB 2.0-порта, позволяющего передавать данные со скоростью 480 Мбит/с, или при помощи более совершенного порта USB 3.0, работающего со скоростью, достигающей 5 Гбит/с. Полноценное питание Agestar 3UB2A12 также осуществляется от USB-порта и гарантирует бесперебойную работу устройства. Предусматривается поддержка наиболее популярных ОС: Windows 7/8/XP/Vista.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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