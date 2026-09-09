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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A8-6G SATA III пластик/алюминий черный 2.5" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A8-6G SATA III пластик/алюминий черный 2.5"

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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A8-6G SATA III пластик/алюминий черный 2.5&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323309
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
134x85x13
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
140

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A8-6G SATA III пластик/алюминий черный 2.5"

Внешний бокс Agestar 3UB2A8-6G предназначен для жесткого диска. Данная модель отличается надежностью, хорошими техническими характеристиками и долговечностью. Устройство получило классическую черную расцветку корпуса. Модель совместима с жесткими дисками типоразмера 2.5", оснащенными интерфейсами SATA II и SATA III для подключения. Синхронизация работы внешнего бокса и стационарного компьютера осуществляется при помощи интерфейса USB стандарта 2.0 или 3.0. Питается эта модель от USB. Корпус Agestar 3UB2A8-6G представлен сочетанием конструктивных элементов, выполненных из металла и пластика. Такое исполнение обеспечит устройство устойчивостью к разнообразным физическим воздействиям и долговечностью. Поддерживаются наиболее популярные среди многочисленных пользователей операционные системы: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP и Microsoft Windows Vista. Для владельцев компьютеров от производителя Apple предусмотрена совместимость с платформой MAC OS 10.8 и выше.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A8-6G SATA III пластик/алюминий черный 2.5"




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
134x85x13
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс Agestar 3UB2A8-6G предназначен для жесткого диска. Данная модель отличается надежностью, хорошими техническими характеристиками и долговечностью. Устройство получило классическую черную расцветку корпуса. Модель совместима с жесткими дисками типоразмера 2.5", оснащенными интерфейсами SATA II и SATA III для подключения. Синхронизация работы внешнего бокса и стационарного компьютера осуществляется при помощи интерфейса USB стандарта 2.0 или 3.0. Питается эта модель от USB. Корпус Agestar 3UB2A8-6G представлен сочетанием конструктивных элементов, выполненных из металла и пластика. Такое исполнение обеспечит устройство устойчивостью к разнообразным физическим воздействиям и долговечностью. Поддерживаются наиболее популярные среди многочисленных пользователей операционные системы: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP и Microsoft Windows Vista. Для владельцев компьютеров от производителя Apple предусмотрена совместимость с платформой MAC OS 10.8 и выше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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