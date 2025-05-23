Корпус Accord ENTRY ACC-242B черный

Источник: Я ндекс Маркет

Артем Л.



Именно этот корпус выбрал из-за перфорации передней панели и умеренно компактных размеров. Толщина стали достаточно хорошая, не полная фольга это точно(уровень большинства Zalman). Вес 1.8 кг судя по надписи на коробке. В комплекте идет набор крепежа, инструкции нет. Исполнение аккуратное для этой цены, покрашено без огрехов явных, вмятин и царапин не обнаружил. Кнопка включения достаточно приятно нажимается красный индикатор диска и синий сети не режут глаз. Передняя панель снимается легко, боковые крышки тоже. Из недостатков, это только одно место для крепления SSD, но на такой случай его можно приладить за боковой или передней панелью и размер посадочного места для выдува. Но основной недостаток это распиновка аудиоразъема под AC97. Многие обнаружат, что звука на наушники нет т.к. давным давно уже распиновка идет на всех корпусах HD Audio. Решение есть, выставить в биос AC97 и если не поможет, то в драйверах есть эта настройка. Этим кстати страдают бюджетные корпуса гинзу, экономия "цена самореза". а проблем у потребителей много. Продув тут моно организовать достаточно не плохой, на заднюю панель для выдува я установил Gembird D9025HM-4 4PIN плюс его в том. что при диаметре лопастей 92мм он имеет посадочные размеры для 80мм вентиляторов. На вдув можно всегда установить 120 спереди и еще один сбоку. В целом корпус понравился и учитывая его цену это достаточно хорошее решение, для сборки бюджетного компактного ПК на mATX платах.