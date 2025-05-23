Корпус Accord ENTRY ACC-242B черный
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675138
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
211x350x388
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
2.2
Описание товара Корпус Accord ENTRY ACC-242B черный
Корпус Accord ENTRY ACC-242B - это компактный черный компьютерный корпус форм-фактора mATX без блока питания. Он оснащен одним 80-миллиметровым вентилятором для охлаждения и имеет на передней панели два порта USB 2.0, а также аудиоразъемы. Этот корпус подходит для сборки небольших компьютерных систем и отличается простым, функциональным дизайном.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
211x350x388
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Accord ENTRY ACC-242B - это компактный черный компьютерный корпус форм-фактора mATX без блока питания. Он оснащен одним 80-миллиметровым вентилятором для охлаждения и имеет на передней панели два порта USB 2.0, а также аудиоразъемы. Этот корпус подходит для сборки небольших компьютерных систем и отличается простым, функциональным дизайном.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус, метал не тонкий
Достоинства:
Комментарий:
Думаю в машину, ноут не вариант. Мало места требует сравнительно, есть места под основные устройства, есть возможность апгрейда. Что ещё нужно в полевых условиях!
Достоинства:
Комментарий:
Всем привет. Брал корпус для домашней сборки жене. Нужен был не огромный, как раз то что и требовалось. Сборка 10100F, rx 550 4 gb, ssd 256 gb для системы, RAM 2x8 gb 2666. Корпус довольно компактный и аккуратный, вот прям нравится, можно установить 2 вентиля на вдув, что и будет сделано. Пришёл целым, не мятым, доставка в пункт выдачи Ситилинк. В общем всё устраивает, все довольны.
Достоинства:
Комментарий:
металл тонкий, как жестяная банка. собрать. в нем что-то возможно. покупал как самый дешёвый вариант на рынке с перфорацией передней панели.
Достоинства:
Комментарий:
мелкий корпус пойдет за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой бюджетный корпус. При покупке знал что диски можно ставить поперёк - это в действительности решение неудачное, поэтому высверлил отверстия и поставил повдоль один диск, а второй сверху(тоже добавил пару отверстий).
Достоинства:
Комментарий:
Корпус за 1400 р. годный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
ок только под шдд место мало если установить видеокарту
Достоинства:
Комментарий:
Для моих задач очень даже отлично. Откровенно не ожидал что он такой удобный, легкиий.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный корпус за свои деньги, не печка, продуваемость нормальная, есть возможность втащить пару вентелей на 12 см в переднюю пластиковую панель или один, но уже на сам корпус крепить и сбоку тоже можно поставить на обдув платы, сзади на корпусе стандартный размер под выдув на 8 см вентилятор. В меру железный , не фольга!
Достоинства:
Комментарий:
корпус хорош, компактный, легкий без пафосных деталей, что от него и требуется.Привычных корзин по HDD в корпусе нет. Пришлось монтировать жесткий диск на "пол". Как ни странно отсутствуют ножки. Нет ничего, ни самоклеющихся ни пластиковых, вообще это не хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Взял 15 шт, без косяков, приемлимо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший компактный корпус, метал средней мягкости, не совсем как фольга. По глубине влез даже кулер ID-Cooling SE-224-XTS. Провода практически некуда прятать, поэтому лучше брать блок питания где лишние провода можно не подключать ( т.есть на разъёмах). Есть и минусы, нет нижних улавливающих отверстий для установки плат расширений, сверху держит винт а снизу панель болтается, к примеру панель внешний COM порт. Также что то не так с геометрией позиций под платы расширения. При установке видеокарты и закручивании винта, видеокарта взлетает задней частью из PCI-express шины из за перекоса. Пришлось гнуть металл чтобы как то это всё компенсировать. Пару раз комп вообще из за этого не стартовал, несколько аварийных сигналов пищалкой и тишина на экране.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный и продуваемый корпус. За эти деньги он лучший.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги вполне себе хороший. Из плюсов, компактность и продуваемость. Из явных минусов это странное расположение крепления под ссд.
Достоинства:
Комментарий:
Именно этот корпус выбрал из-за перфорации передней панели и умеренно компактных размеров. Толщина стали достаточно хорошая, не полная фольга это точно(уровень большинства Zalman). Вес 1.8 кг судя по надписи на коробке. В комплекте идет набор крепежа, инструкции нет. Исполнение аккуратное для этой цены, покрашено без огрехов явных, вмятин и царапин не обнаружил. Кнопка включения достаточно приятно нажимается красный индикатор диска и синий сети не режут глаз. Передняя панель снимается легко, боковые крышки тоже. Из недостатков, это только одно место для крепления SSD, но на такой случай его можно приладить за боковой или передней панелью и размер посадочного места для выдува. Но основной недостаток это распиновка аудиоразъема под AC97. Многие обнаружат, что звука на наушники нет т.к. давным давно уже распиновка идет на всех корпусах HD Audio. Решение есть, выставить в биос AC97 и если не поможет, то в драйверах есть эта настройка. Этим кстати страдают бюджетные корпуса гинзу, экономия "цена самореза". а проблем у потребителей много. Продув тут моно организовать достаточно не плохой, на заднюю панель для выдува я установил Gembird D9025HM-4 4PIN плюс его в том. что при диаметре лопастей 92мм он имеет посадочные размеры для 80мм вентиляторов. На вдув можно всегда установить 120 спереди и еще один сбоку. В целом корпус понравился и учитывая его цену это достаточно хорошее решение, для сборки бюджетного компактного ПК на mATX платах.
Достоинства:
Комментарий:
простой малогабаритный корпус брал потому что стоил 1388р. из плюсов: передняя панель с вентиляцией и туда можно поставить 120 вентилятор ,у других корпусов за эти деньги передняя панель глухая. из минусов железяка тонкая и нет усб3 на передней панели (что вполне логично за эти деньги)
Достоинства:
Комментарий:
Удобный корпус. Легкий и компактный. Но в тоже время вместительный, для обычного ПК самый раз.
Достоинства:
Комментарий:
для офисного пк норм корпус
Достоинства:
Комментарий:
корпус нормальный маленький, мне такой был нужен а так всё есть
Достоинства:
Комментарий:
Компактный корпус для мАтх материнской платы. В корпусе устанавливается все випритычек ). Дли CD-ROM слота и места нет, вдруг кто будет рассматривать установку. В корпус входит двух вентиляторная видео карта, больше точно не войдёт. Установил GTX 1060, от дна корпуса до пластикового кожуха карточки 3см. За пластиковой передней панелью если ее отщелкнуть, можно поставить два 120 мм вентилятора на вдув. С зади можно поставить один 90мм на выдув. На дне можно закрепить SSD, но не удобно тянуть провода через весь корпус. Закрепил SSD на стяжку на задней стенке, правей от Б/П.
Достоинства:
Комментарий:
Реальные размеры корпуса с боковой выпуклостью ВхШхГ в мм 355*185*315 нигде не мог найти в интернете у похожих корпусов размеры указаны другие - без передней панели выштамповки с боков. Есть 1 прорезь для юсб - врезал туда USB3 от старого корпуса, одну прорезал сам. Металл тонкий - соответсвует цене.
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой товара доволен. Качество оказалось лучше чем ожидалось, исходя по цене. Хороший, качественный, малогабаритный корпус с необходимой комплектацией для сборки домашнего или офисного компьютера. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
так-то норм но ссд и шдд крепить некуда
Достоинства:
Комментарий:
на самом деле обычный корпус, но исполнение более менее, хотелось бы чуть толще метал и побольше места сзади для кабелей, но, увы, на этом и экономят для этой суммы.
Корпус Accord ENTRY ACC-242B черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Accord ENTRY ACC-242B черный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус, метал не тонкий
Достоинства:
Комментарий:
Думаю в машину, ноут не вариант. Мало места требует сравнительно, есть места под основные устройства, есть возможность апгрейда. Что ещё нужно в полевых условиях!
Достоинства:
Комментарий:
Всем привет. Брал корпус для домашней сборки жене. Нужен был не огромный, как раз то что и требовалось. Сборка 10100F, rx 550 4 gb, ssd 256 gb для системы, RAM 2x8 gb 2666. Корпус довольно компактный и аккуратный, вот прям нравится, можно установить 2 вентиля на вдув, что и будет сделано. Пришёл целым, не мятым, доставка в пункт выдачи Ситилинк. В общем всё устраивает, все довольны.
Достоинства:
Комментарий:
металл тонкий, как жестяная банка. собрать. в нем что-то возможно. покупал как самый дешёвый вариант на рынке с перфорацией передней панели.
Достоинства:
Комментарий:
мелкий корпус пойдет за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой бюджетный корпус. При покупке знал что диски можно ставить поперёк - это в действительности решение неудачное, поэтому высверлил отверстия и поставил повдоль один диск, а второй сверху(тоже добавил пару отверстий).
Достоинства:
Комментарий:
Корпус за 1400 р. годный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
ок только под шдд место мало если установить видеокарту
Достоинства:
Комментарий:
Для моих задач очень даже отлично. Откровенно не ожидал что он такой удобный, легкиий.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный корпус за свои деньги, не печка, продуваемость нормальная, есть возможность втащить пару вентелей на 12 см в переднюю пластиковую панель или один, но уже на сам корпус крепить и сбоку тоже можно поставить на обдув платы, сзади на корпусе стандартный размер под выдув на 8 см вентилятор. В меру железный , не фольга!
Достоинства:
Комментарий:
корпус хорош, компактный, легкий без пафосных деталей, что от него и требуется.Привычных корзин по HDD в корпусе нет. Пришлось монтировать жесткий диск на "пол". Как ни странно отсутствуют ножки. Нет ничего, ни самоклеющихся ни пластиковых, вообще это не хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Взял 15 шт, без косяков, приемлимо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший компактный корпус, метал средней мягкости, не совсем как фольга. По глубине влез даже кулер ID-Cooling SE-224-XTS. Провода практически некуда прятать, поэтому лучше брать блок питания где лишние провода можно не подключать ( т.есть на разъёмах). Есть и минусы, нет нижних улавливающих отверстий для установки плат расширений, сверху держит винт а снизу панель болтается, к примеру панель внешний COM порт. Также что то не так с геометрией позиций под платы расширения. При установке видеокарты и закручивании винта, видеокарта взлетает задней частью из PCI-express шины из за перекоса. Пришлось гнуть металл чтобы как то это всё компенсировать. Пару раз комп вообще из за этого не стартовал, несколько аварийных сигналов пищалкой и тишина на экране.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный и продуваемый корпус. За эти деньги он лучший.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги вполне себе хороший. Из плюсов, компактность и продуваемость. Из явных минусов это странное расположение крепления под ссд.
Достоинства:
Комментарий:
Именно этот корпус выбрал из-за перфорации передней панели и умеренно компактных размеров. Толщина стали достаточно хорошая, не полная фольга это точно(уровень большинства Zalman). Вес 1.8 кг судя по надписи на коробке. В комплекте идет набор крепежа, инструкции нет. Исполнение аккуратное для этой цены, покрашено без огрехов явных, вмятин и царапин не обнаружил. Кнопка включения достаточно приятно нажимается красный индикатор диска и синий сети не режут глаз. Передняя панель снимается легко, боковые крышки тоже. Из недостатков, это только одно место для крепления SSD, но на такой случай его можно приладить за боковой или передней панелью и размер посадочного места для выдува. Но основной недостаток это распиновка аудиоразъема под AC97. Многие обнаружат, что звука на наушники нет т.к. давным давно уже распиновка идет на всех корпусах HD Audio. Решение есть, выставить в биос AC97 и если не поможет, то в драйверах есть эта настройка. Этим кстати страдают бюджетные корпуса гинзу, экономия "цена самореза". а проблем у потребителей много. Продув тут моно организовать достаточно не плохой, на заднюю панель для выдува я установил Gembird D9025HM-4 4PIN плюс его в том. что при диаметре лопастей 92мм он имеет посадочные размеры для 80мм вентиляторов. На вдув можно всегда установить 120 спереди и еще один сбоку. В целом корпус понравился и учитывая его цену это достаточно хорошее решение, для сборки бюджетного компактного ПК на mATX платах.
Достоинства:
Комментарий:
простой малогабаритный корпус брал потому что стоил 1388р. из плюсов: передняя панель с вентиляцией и туда можно поставить 120 вентилятор ,у других корпусов за эти деньги передняя панель глухая. из минусов железяка тонкая и нет усб3 на передней панели (что вполне логично за эти деньги)
Достоинства:
Комментарий:
Удобный корпус. Легкий и компактный. Но в тоже время вместительный, для обычного ПК самый раз.
Достоинства:
Комментарий:
для офисного пк норм корпус
Достоинства:
Комментарий:
корпус нормальный маленький, мне такой был нужен а так всё есть
Достоинства:
Комментарий:
Компактный корпус для мАтх материнской платы. В корпусе устанавливается все випритычек ). Дли CD-ROM слота и места нет, вдруг кто будет рассматривать установку. В корпус входит двух вентиляторная видео карта, больше точно не войдёт. Установил GTX 1060, от дна корпуса до пластикового кожуха карточки 3см. За пластиковой передней панелью если ее отщелкнуть, можно поставить два 120 мм вентилятора на вдув. С зади можно поставить один 90мм на выдув. На дне можно закрепить SSD, но не удобно тянуть провода через весь корпус. Закрепил SSD на стяжку на задней стенке, правей от Б/П.
Достоинства:
Комментарий:
Реальные размеры корпуса с боковой выпуклостью ВхШхГ в мм 355*185*315 нигде не мог найти в интернете у похожих корпусов размеры указаны другие - без передней панели выштамповки с боков. Есть 1 прорезь для юсб - врезал туда USB3 от старого корпуса, одну прорезал сам. Металл тонкий - соответсвует цене.
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой товара доволен. Качество оказалось лучше чем ожидалось, исходя по цене. Хороший, качественный, малогабаритный корпус с необходимой комплектацией для сборки домашнего или офисного компьютера. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
так-то норм но ссд и шдд крепить некуда
Достоинства:
Комментарий:
на самом деле обычный корпус, но исполнение более менее, хотелось бы чуть толще метал и побольше места сзади для кабелей, но, увы, на этом и экономят для этой суммы.