Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный
mSATA Внешний бокс AGESTAR 3UBMS2 предназначен для удобного хранения и безопасной переноски компактных накопителей. Данная модель позволяет разместить внутри диски, выполненные в формате mSATA. Благодаря высококачественному металлу и продуманной конструкции данный корпус отличается высокой надежностью и может выдерживать различные механические воздействия. Внешний бокс AGESTAR 3UBMS2 использует для подключения дисков интерфейс mSATA, что вместе с внешним выходом USB 3.0 для соединения с ПК обеспечивает высокую скорость чтения и записи, позволяя комфортно работать с файлами без каких-либо помех или ограничений. Данная модель также отличается универсальностью и может работать как с различными версиями ОС семейства Windows. так и Mac OS. Комплект поставки AGESTAR 3UBMS2 включает в себя кабель для подключения к ПК.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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