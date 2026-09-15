Top.Mail.Ru
Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный - фото 1
Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный - фото 2
Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный - фото 3
Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный - фото 1
  • Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный - фото 2
  • Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный - фото 3
  • Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625468
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный
1 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
79х41х10
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х5
Вес, г.
610

Описание товара Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный

mSATA Внешний бокс AGESTAR 3UBMS2 предназначен для удобного хранения и безопасной переноски компактных накопителей. Данная модель позволяет разместить внутри диски, выполненные в формате mSATA. Благодаря высококачественному металлу и продуманной конструкции данный корпус отличается высокой надежностью и может выдерживать различные механические воздействия. Внешний бокс AGESTAR 3UBMS2 использует для подключения дисков интерфейс mSATA, что вместе с внешним выходом USB 3.0 для соединения с ПК обеспечивает высокую скорость чтения и записи, позволяя комфортно работать с файлами без каких-либо помех или ограничений. Данная модель также отличается универсальностью и может работать как с различными версиями ОС семейства Windows. так и Mac OS. Комплект поставки AGESTAR 3UBMS2 включает в себя кабель для подключения к ПК.

Отзывы о товаре Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
79х41х10
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
mSATA Внешний бокс AGESTAR 3UBMS2 предназначен для удобного хранения и безопасной переноски компактных накопителей. Данная модель позволяет разместить внутри диски, выполненные в формате mSATA. Благодаря высококачественному металлу и продуманной конструкции данный корпус отличается высокой надежностью и может выдерживать различные механические воздействия. Внешний бокс AGESTAR 3UBMS2 использует для подключения дисков интерфейс mSATA, что вместе с внешним выходом USB 3.0 для соединения с ПК обеспечивает высокую скорость чтения и записи, позволяя комфортно работать с файлами без каких-либо помех или ограничений. Данная модель также отличается универсальностью и может работать как с различными версиями ОС семейства Windows. так и Mac OS. Комплект поставки AGESTAR 3UBMS2 включает в себя кабель для подключения к ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Внешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный - по цене 1230 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...