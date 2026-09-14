Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE
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Характеристики
Описание товара Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE
Корпус ExeGate mEVO-7805 Black - это стильный и функциональный корпус Mini-Tower, который представляет собой отличное решение для сборки компьютера. Он имеет черный цвет, который подойдет к любому интерьеру и придаст вашему компьютеру элегантный вид. Благодаря отсутствию блока питания в комплекте, вы можете самостоятельно выбрать подходящий для вас блок питания и установить его в верхнее расположение. Это обеспечивает удобство при монтаже и обеспечивает лучшую вентиляцию для вашего компьютера. Внутренние отсеки корпуса ExeGate mEVO-7805 Black позволяют установить до трех накопителей 2.5" и два накопителя 3.5", что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Кроме того, корпус имеет четыре слота расширения, что позволяет установить необходимые расширительные карты и устройства. Размещение жестких дисков в корпусе продольное, что позволяет удобно организовать внутреннее пространство и обеспечить лучшую организацию кабелей. Это позволяет сделать вашу систему более эстетичной и удобной в использовании. Корпус ExeGate mEVO-7805 Black имеет стильный дизайн, качественное исполнение и удобную конструкцию, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность и внешний вид своего компьютера. Приобретите этот корпус и создайте мощную и стильную систему, которая будет радовать вас каждый день.
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Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой
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Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой
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