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Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE

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Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE - фото 1
Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE - фото 2
Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE - фото 1
  • Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE - фото 2
  • Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739065
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE
1 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 345 x 320 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - Боковая панель ,Задняя панель - 1х80
Окно на боковой стенке
нет
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.1, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х35х21
Вес, кг.
1.8

Описание товара Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE

Корпус ExeGate mEVO-7805 Black - это стильный и функциональный корпус Mini-Tower, который представляет собой отличное решение для сборки компьютера. Он имеет черный цвет, который подойдет к любому интерьеру и придаст вашему компьютеру элегантный вид. Благодаря отсутствию блока питания в комплекте, вы можете самостоятельно выбрать подходящий для вас блок питания и установить его в верхнее расположение. Это обеспечивает удобство при монтаже и обеспечивает лучшую вентиляцию для вашего компьютера. Внутренние отсеки корпуса ExeGate mEVO-7805 Black позволяют установить до трех накопителей 2.5" и два накопителя 3.5", что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Кроме того, корпус имеет четыре слота расширения, что позволяет установить необходимые расширительные карты и устройства. Размещение жестких дисков в корпусе продольное, что позволяет удобно организовать внутреннее пространство и обеспечить лучшую организацию кабелей. Это позволяет сделать вашу систему более эстетичной и удобной в использовании. Корпус ExeGate mEVO-7805 Black имеет стильный дизайн, качественное исполнение и удобную конструкцию, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность и внешний вид своего компьютера. Приобретите этот корпус и создайте мощную и стильную систему, которая будет радовать вас каждый день.

Отзывы о товаре Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 345 x 320 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - Боковая панель ,Задняя панель - 1х80
Окно на боковой стенке
нет
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.1, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate mEVO-7805 Black - это стильный и функциональный корпус Mini-Tower, который представляет собой отличное решение для сборки компьютера. Он имеет черный цвет, который подойдет к любому интерьеру и придаст вашему компьютеру элегантный вид. Благодаря отсутствию блока питания в комплекте, вы можете самостоятельно выбрать подходящий для вас блок питания и установить его в верхнее расположение. Это обеспечивает удобство при монтаже и обеспечивает лучшую вентиляцию для вашего компьютера. Внутренние отсеки корпуса ExeGate mEVO-7805 Black позволяют установить до трех накопителей 2.5" и два накопителя 3.5", что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Кроме того, корпус имеет четыре слота расширения, что позволяет установить необходимые расширительные карты и устройства. Размещение жестких дисков в корпусе продольное, что позволяет удобно организовать внутреннее пространство и обеспечить лучшую организацию кабелей. Это позволяет сделать вашу систему более эстетичной и удобной в использовании. Корпус ExeGate mEVO-7805 Black имеет стильный дизайн, качественное исполнение и удобную конструкцию, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность и внешний вид своего компьютера. Приобретите этот корпус и создайте мощную и стильную систему, которая будет радовать вас каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE – стоимость товара 1570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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