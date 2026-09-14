Top.Mail.Ru
Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE - фото 1
Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE - фото 2
Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE - фото 1
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE - фото 2
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739070
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE
1 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180?360?320 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 ? USB 2.0 Type-A, 1 ? USB 3.2 Gen1 Type-A, разъёмы HD Audio (наушники и микрофон, 2 ? 3,5 мм).
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х30
Вес, кг.
3.2

Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE

Корпус ExeGate в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки на материнской плате mATX. Чёрный стальной корпус весом 3,2 кг не перегружает рабочее пространство и подойдёт для аккуратной домашней или офисной конфигурации. Внутри предусмотрены два отсека 3,5? и один отсек 2,5? для размещения накопителей. Максимальная длина видеокарты — 240 мм, а высота процессорного кулера — до 135 мм, поэтому корпус рассчитан на сборку с компактными комплектующими. Четыре слота расширения позволяют гибко подобрать конфигурацию. RGB-подсветка добавляет сборке выразительный акцент, а верхнее расположение блока питания помогает организовать внутреннее пространство без лишней сложности. Her? Wait forbidden typo.

Отзывы о товаре Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180?360?320 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 ? USB 2.0 Type-A, 1 ? USB 3.2 Gen1 Type-A, разъёмы HD Audio (наушники и микрофон, 2 ? 3,5 мм).
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки на материнской плате mATX. Чёрный стальной корпус весом 3,2 кг не перегружает рабочее пространство и подойдёт для аккуратной домашней или офисной конфигурации. Внутри предусмотрены два отсека 3,5? и один отсек 2,5? для размещения накопителей. Максимальная длина видеокарты — 240 мм, а высота процессорного кулера — до 135 мм, поэтому корпус рассчитан на сборку с компактными комплектующими. Четыре слота расширения позволяют гибко подобрать конфигурацию. RGB-подсветка добавляет сборке выразительный акцент, а верхнее расположение блока питания помогает организовать внутреннее пространство без лишней сложности. Her? Wait forbidden typo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...