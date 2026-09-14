Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
В наличии
Код товара: 739070
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Загружаем...
1 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Блок питания
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180?360?320 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 ? USB 2.0 Type-A, 1 ? USB 3.2 Gen1 Type-A, разъёмы HD Audio (наушники и микрофон, 2 ? 3,5 мм).
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х30
Вес, кг.
3.2
Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE
Корпус ExeGate в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки на материнской плате mATX. Чёрный стальной корпус весом 3,2 кг не перегружает рабочее пространство и подойдёт для аккуратной домашней или офисной конфигурации. Внутри предусмотрены два отсека 3,5? и один отсек 2,5? для размещения накопителей. Максимальная длина видеокарты — 240 мм, а высота процессорного кулера — до 135 мм, поэтому корпус рассчитан на сборку с компактными комплектующими. Четыре слота расширения позволяют гибко подобрать конфигурацию. RGB-подсветка добавляет сборке выразительный акцент, а верхнее расположение блока питания помогает организовать внутреннее пространство без лишней сложности. Her? Wait forbidden typo.
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Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Бренд
Блок питания
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180?360?320 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 ? USB 2.0 Type-A, 1 ? USB 3.2 Gen1 Type-A, разъёмы HD Audio (наушники и микрофон, 2 ? 3,5 мм).
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Корпус ExeGate в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки на материнской плате mATX. Чёрный стальной корпус весом 3,2 кг не перегружает рабочее пространство и подойдёт для аккуратной домашней или офисной конфигурации. Внутри предусмотрены два отсека 3,5? и один отсек 2,5? для размещения накопителей. Максимальная длина видеокарты — 240 мм, а высота процессорного кулера — до 135 мм, поэтому корпус рассчитан на сборку с компактными комплектующими. Четыре слота расширения позволяют гибко подобрать конфигурацию. RGB-подсветка добавляет сборке выразительный акцент, а верхнее расположение блока питания помогает организовать внутреннее пространство без лишней сложности. Her? Wait forbidden typo.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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