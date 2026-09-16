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Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE

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Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 1
Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 2
Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 3
Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 4
Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 5
Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 6
Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 7
Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 8
Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 9
Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 10
Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 11
Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 12
Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 1
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 2
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 3
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 4
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 5
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 6
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 7
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 8
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 9
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 10
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 11
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 12
  • Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739063
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
355x180x355
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
пластик, металл
Места для доп. вентиляторов
фронтальные - 1 x 120 мм, тыловые - 1 x 80 мм, боковые - 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х21
Вес, кг.
3.2

Описание товара Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE

Корпус ExeGate BAA-105-01 [EX291139RUS] черный типоразмера Mini-Tower с габаритами 355x180x355 мм ориентирован на сборку компактного универсального ПК для дома или офиса. В модели реализован 5.25-дюймовый отсек с возможностью трансформации в 3.5-дюймовый. Корпус поставляется без источника питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX. В случае установки привода оптических дисков длина источника питания не должна превышать 140 мм. На передней панели устройства размещены 2 аудиоразъема и 2 порта USB типа A. Корпус ExeGate BAA-105-01 [EX291139RUS] поставляется без вентиляторов, но возможность их размещения есть – по одному спереди, сзади и сбоку. Совместимых форм-факторов материнских плат 2 – Micro-ATX и Mini-ITX. Максимально допустимая длина видеокарты составляет 275 мм, а высота кулера процессора – 135 мм. Прокладка кабелей за задней стенкой улучшает организацию внутреннего пространства системного блока. Специальный вырез позволяет устанавливать и демонтировать процессорный кулер с использованием бэкплейта при установленной материнской плате.

Отзывы о товаре Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
355x180x355
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
пластик, металл
Места для доп. вентиляторов
фронтальные - 1 x 120 мм, тыловые - 1 x 80 мм, боковые - 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate BAA-105-01 [EX291139RUS] черный типоразмера Mini-Tower с габаритами 355x180x355 мм ориентирован на сборку компактного универсального ПК для дома или офиса. В модели реализован 5.25-дюймовый отсек с возможностью трансформации в 3.5-дюймовый. Корпус поставляется без источника питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX. В случае установки привода оптических дисков длина источника питания не должна превышать 140 мм. На передней панели устройства размещены 2 аудиоразъема и 2 порта USB типа A. Корпус ExeGate BAA-105-01 [EX291139RUS] поставляется без вентиляторов, но возможность их размещения есть – по одному спереди, сзади и сбоку. Совместимых форм-факторов материнских плат 2 – Micro-ATX и Mini-ITX. Максимально допустимая длина видеокарты составляет 275 мм, а высота кулера процессора – 135 мм. Прокладка кабелей за задней стенкой улучшает организацию внутреннего пространства системного блока. Специальный вырез позволяет устанавливать и демонтировать процессорный кулер с использованием бэкплейта при установленной материнской плате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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