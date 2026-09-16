Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE
Корпус ExeGate BAA-105-01 [EX291139RUS] черный типоразмера Mini-Tower с габаритами 355x180x355 мм ориентирован на сборку компактного универсального ПК для дома или офиса. В модели реализован 5.25-дюймовый отсек с возможностью трансформации в 3.5-дюймовый. Корпус поставляется без источника питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX. В случае установки привода оптических дисков длина источника питания не должна превышать 140 мм. На передней панели устройства размещены 2 аудиоразъема и 2 порта USB типа A. Корпус ExeGate BAA-105-01 [EX291139RUS] поставляется без вентиляторов, но возможность их размещения есть – по одному спереди, сзади и сбоку. Совместимых форм-факторов материнских плат 2 – Micro-ATX и Mini-ITX. Максимально допустимая длина видеокарты составляет 275 мм, а высота кулера процессора – 135 мм. Прокладка кабелей за задней стенкой улучшает организацию внутреннего пространства системного блока. Специальный вырез позволяет устанавливать и демонтировать процессорный кулер с использованием бэкплейта при установленной материнской плате.
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