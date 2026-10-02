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Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102)

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Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 1
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 2
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 3
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 4
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 5
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 6
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 7
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 8
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 9
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 10
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 11
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 12
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 13
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 1
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 2
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 3
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 4
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 5
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 6
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 7
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 8
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 9
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 10
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 11
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 12
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 13
  • Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 223183
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102)
1 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Корпус
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
195x410x423
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
375
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, 3.5 мм jack
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102)

Если Вы пребываете в поиске не только безукоризненно сконструированного, но и надежного корпуса, тогда AeroCool CS-1102 – это именно то, что Вам нужно. Представленная модель отличается повышенной ударопрочностью. Это обусловлено тем, что при ее создании были применены износостойкие материалы. Корпус AeroCool CS-1102 может похвастаться удобством сборки. Вы сможете с легкостью проложить кабели за задней стенкой, а кулер прикрепить в специальный вырез. Хорошо продуманная архитектура изделия предусматривает присутствие 8-сантиметрового вентилятора. Систему охлаждения можно расширить, так как специально для этого инженерами компании предусмотрены дополнительные места для вентиляторов. Конструкция модели предусматривает расположение накопителей вдоль корпуса. Именно в этих местах находятся специальные корзины. Средние габариты изделия AeroCool CS-1102 обусловлены его типоразмером Midi-Tower. Корпус предназначен для расположения материнских плат размера Micro ATX, mITX и Standard-ATX.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Корпус
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
195x410x423
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
375
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, 3.5 мм jack
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Если Вы пребываете в поиске не только безукоризненно сконструированного, но и надежного корпуса, тогда AeroCool CS-1102 – это именно то, что Вам нужно. Представленная модель отличается повышенной ударопрочностью. Это обусловлено тем, что при ее создании были применены износостойкие материалы. Корпус AeroCool CS-1102 может похвастаться удобством сборки. Вы сможете с легкостью проложить кабели за задней стенкой, а кулер прикрепить в специальный вырез. Хорошо продуманная архитектура изделия предусматривает присутствие 8-сантиметрового вентилятора. Систему охлаждения можно расширить, так как специально для этого инженерами компании предусмотрены дополнительные места для вентиляторов. Конструкция модели предусматривает расположение накопителей вдоль корпуса. Именно в этих местах находятся специальные корзины. Средние габариты изделия AeroCool CS-1102 обусловлены его типоразмером Midi-Tower. Корпус предназначен для расположения материнских плат размера Micro ATX, mITX и Standard-ATX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус FORMULA CS-1102 (CS-1102) - купить по цене 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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