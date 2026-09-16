Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739066
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 367 x 373 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
235
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 92 мм на задней панели
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х30
Вес, кг.
2.9
Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE
Micro-ATX, передняя панель - USB 2.0, выход на наушники, вход микрофонный, USB 3.2 Gen 1 (Type-A), безвинтовое крепление дисков.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 367 x 373 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
235
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 92 мм на задней панели
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Micro-ATX, передняя панель - USB 2.0, выход на наушники, вход микрофонный, USB 3.2 Gen 1 (Type-A), безвинтовое крепление дисков.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+2xUSB3.0 аудио черный MA-371X EX277439RUS EXEGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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