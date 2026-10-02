Top.Mail.Ru
Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black - фото 1
Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black - фото 2
Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black - фото 3
Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black - фото 4
Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black - фото 1
  • Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black - фото 2
  • Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black - фото 3
  • Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black - фото 4
  • Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 362866
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black
1 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180x355x314
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х20
Вес, кг.
2.03

Описание товара Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black

Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.



Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180x355x314
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
230
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.


Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...