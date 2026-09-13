Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный
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Характеристики
Описание товара Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный
Корпус KINGPRICE — это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Изготовленный из прочной стали и окрашенный в элегантный черный цвет, этот Midi-Tower корпус идеально подходит для стандартных ATX материнских плат. С весом всего 2,4 кг, корпус предлагает легкость и удобство при установке и транспортировке. Встроенные два 120-мм вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение компонентов, поддерживая стабильную работу вашей системы. Корпус KINGPRICE поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 110 мм и видеокарт длиной до 260 мм, что делает его совместимым с большинством современных комплектующих. В процессе сборки вы сможете воспользоваться шестью слотами расширения для установки дополнительных карт и устройств. Эргономически продуманное расположение блока питания в верхней части корпуса обеспечивает простую укладку кабелей и улучшенное управление воздушным потоком. Для хранения данных предусмотрено четыре внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых жестких дисков, что позволяет организовать быстрый и удобный доступ к необходимой информации. Корпус KINGPRICE — это надежный и практичный выбор для любого пользователя, желающего собрать производительную и эстетичную компьютерную систему.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Верхнее, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Верхнее, С вентилятором
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