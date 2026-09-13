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Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный

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Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 1
Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 2
Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 3
Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 4
Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 5
Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 6
Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 7
Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 8
Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 1
  • Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 2
  • Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 3
  • Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 4
  • Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 5
  • Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 6
  • Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 7
  • Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 8
  • Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714895
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170 х 405 х 305 мм
Макс. высота процессорного кулера
110
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
4 x 120 мм, 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х20
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный

Корпус KINGPRICE — это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Изготовленный из прочной стали и окрашенный в элегантный черный цвет, этот Midi-Tower корпус идеально подходит для стандартных ATX материнских плат. С весом всего 2,4 кг, корпус предлагает легкость и удобство при установке и транспортировке. Встроенные два 120-мм вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение компонентов, поддерживая стабильную работу вашей системы. Корпус KINGPRICE поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 110 мм и видеокарт длиной до 260 мм, что делает его совместимым с большинством современных комплектующих. В процессе сборки вы сможете воспользоваться шестью слотами расширения для установки дополнительных карт и устройств. Эргономически продуманное расположение блока питания в верхней части корпуса обеспечивает простую укладку кабелей и улучшенное управление воздушным потоком. Для хранения данных предусмотрено четыре внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых жестких дисков, что позволяет организовать быстрый и удобный доступ к необходимой информации. Корпус KINGPRICE — это надежный и практичный выбор для любого пользователя, желающего собрать производительную и эстетичную компьютерную систему.

Отзывы о товаре Корпус KingPrice KPCC-MD201 черный




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170 х 405 х 305 мм
Макс. высота процессорного кулера
110
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
4 x 120 мм, 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус KINGPRICE — это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Изготовленный из прочной стали и окрашенный в элегантный черный цвет, этот Midi-Tower корпус идеально подходит для стандартных ATX материнских плат. С весом всего 2,4 кг, корпус предлагает легкость и удобство при установке и транспортировке. Встроенные два 120-мм вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение компонентов, поддерживая стабильную работу вашей системы. Корпус KINGPRICE поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 110 мм и видеокарт длиной до 260 мм, что делает его совместимым с большинством современных комплектующих. В процессе сборки вы сможете воспользоваться шестью слотами расширения для установки дополнительных карт и устройств. Эргономически продуманное расположение блока питания в верхней части корпуса обеспечивает простую укладку кабелей и улучшенное управление воздушным потоком. Для хранения данных предусмотрено четыре внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых жестких дисков, что позволяет организовать быстрый и удобный доступ к необходимой информации. Корпус KINGPRICE — это надежный и практичный выбор для любого пользователя, желающего собрать производительную и эстетичную компьютерную систему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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