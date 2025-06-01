Корпус Ginzzu B200 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Ginzzu B200 Black
Корпус GiNZZU B200 подойдет для сборки компактного рабочего или домашнего компьютера. Благодаря грамотной организации внутреннего пространства в нем получится разместить компоненты, обеспечивающие достаточную мощность и широкий функционал. При этом сохранится возможность для качественного охлаждения и свободного доступа ко всем элементам. GiNZZU B200 изготовлен из качественной стали толщиной 0.45 мм. Для придания жесткости конструкции использовано фигурное тиснение и двойная клепка соединений. За одной из боковых стенок предусмотрено пространство для аккуратной прокладки кабелей. Разъемы для подключения внешних носителей, микрофона и наушников вместе с кнопками запуска и перезагрузки вынесены на переднюю панель.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Достоинства:
Комментарий:
Доставка на уровне. Мелкие косяки по корпусу. Хорошо, что на той части, которая на полу стоит
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену достойно, достаточно места сзади, удобно прикручивать, но и минусы есть: стекло крепится на болтах, хотя можно было бы сделать и открывающееся; если прикрутите водянку 360мм сверху, то 120мм вертушка на выдув уже не встанет, так как просто водянка перекрывает крепления; спустя месяц выгорел красный диод
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус, стоит каждого рубля уплаченного за него. Метал добротный, стекла толстые, есть возможность установить видеокарту вертикально
Достоинства:
Комментарий:
Корпус понравился. Ооочень просторный, подойдёт под любую сборку. Упакован хорошо, доехал целый и невредимый.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус доехал без проблем, в пути потерялась отдельно заказанная подсветка, поэтому их на снимках две разных (: Корпус - огнище! Места много, даже с проводами есть где повозиться (я не профи). 2 HDD, 1 SSD в коробку поместились. Все аккуратно, все красиво, разбирается легко, собирается так же. Водянку лучше выводить наверх. Не понял что там с диодной лентой, вроде был какой-то переходник на 2pin и молекс, но пока я все собирал - его там больше не оказалось. Со стороны ленты 5pin, если кто подскажет как прицепить её к хабу вентиляторов или напрямую к матери - буду благодарен!
Достоинства:
Комментарий:
Внешняя коробка, конечно, оставляет желать лучшего, но главное, стекло приехало не разбитое. В остальном — корпус огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел собрать себе классный системник корпус подошёл идеально! Сами видите
Достоинства:
Комментарий:
Подсветка выглядит не очень, сам корпус нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
корпус отпад,всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в коробке и отдельной пленке имел специфический запах который развеялся через час было бы славно, если задняя оснастка для SSD/HDD имела бы отверстия для горизонтальной установки ssd, места достаточно для 3/4, по итогу кинул без винтов место для водянки есть в основном лишь сверху, сбоку моей 3 секционки не хватило пары миллиметров чтобы залезть в целом прикольный жирный корпус
Достоинства:
Комментарий:
По моему мнению за такую цену корпус отличный. Большой, много креплений под вентеляторы, достаточно места и для кабель менаджмента . Коробка хоть и пришла порванная но с корпусом полный порядок все стекла на месте ни вмятин не царапин нету.
Достоинства:
Комментарий:
все на высшем уровне. никаких минусов
Достоинства:
Комментарий:
Топ чик. Большой корпус .Моя сво не подошла к боковой стенке,не хватило пару см. поставил на потолок.
Достоинства:
Комментарий:
классный корпус. люблю корпуса гинзу. метал толстый по сравнению с другими корпусами
Достоинства:
Комментарий:
Корпус просто пушка! Просторный, удобный, очень легко все в нем собирать. Металл не слишком тонкий. Все продумано. Даже можно в будущем поставить райзер для видеокарты. Для меня это было важно. Искал долго подобный корпус. Вообщем однозначно стоит своих денег!!!104%
Достоинства:
Комментарий:
Корпус Очень привлекательный и вместительный. Корпусом очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кубик, для хорошего железа много места. Всё продумано до мелочей.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус как и хотел
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Пришло быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Всё в целом хорошо,особенно за эти деньги ,но я думаю можно было бы позаботиться сделать углы менее острыми,а так же нормально нарезать резьбы ,в частности под крепление материнской платы,вкрутить возможно только с силой.
Достоинства:
Комментарий:
Брался коробок под сборку на китайском железе под Xeon и карту 3060 . нет пыльника на боковой стенке и это минус. докупил отдельно на магнитах. Ну по этой цене дороговат коробок ,а так вроде сойдёт жду вентили и тогда уже дополню отзыв. Получен целый без видимых дефектов.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ приехал в срок, упаковка вся целая и корпус в целости и сохранности. За свою цену корпус хороший, единственно не хватает пылевого фильтра на боковой стенке - покупал отдельно. Подсветка передней панели регулируется кнопкой - есть много режимов. В целом покупкой доволен, продавцу спасибо, магазин рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
корпус конечно крутецкий, правда не обошлось без замечаний. чтоб воткнуть третий ссд пришлось сверлить дырки в держателе. кабель подсветки никак не достает до матери( msi tomahawk)придётся наращивать или разбирать панель ,смотреть что там за подсветка и думать можно ли воткнуть ее в мать к мистик лайту.так она еще и на молексе, кто сейчас пользуется молексом?,поставьте уж сата ,нафига людям лишние провода от блока. Передняя панель вот прям умничка на удобнейших защелках , боковая убожество на винтах, почему не сделать защелки как на передней? И да, предыдущий корпус тоже гинзу только gl 185 вроде, там боковая на магнитах и удобных петлях с которых можно снять , и самое забавное что тут что на gl идентичные посадочные под петли ,прям тайна вселенной
Достоинства:
Комментарий:
Супер!!! Берите смело)
Достоинства:
Комментарий:
Корпусом доволен, все уместилось в него что хотел поставить. Жалко только что нет кабеля для подключения корпусной подсветки к регулятору подсветки)
Достоинства:
Комментарий:
Корпус просто балдёж Места вагон и еще тележка Пришёл абсолютно целый, без сколов, царапин и тд В общем к покупке рекомендую!
Отзывы о товаре Корпус Ginzzu B200 Black
Достоинства:
Комментарий:
Доставка на уровне. Мелкие косяки по корпусу. Хорошо, что на той части, которая на полу стоит
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену достойно, достаточно места сзади, удобно прикручивать, но и минусы есть: стекло крепится на болтах, хотя можно было бы сделать и открывающееся; если прикрутите водянку 360мм сверху, то 120мм вертушка на выдув уже не встанет, так как просто водянка перекрывает крепления; спустя месяц выгорел красный диод
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус, стоит каждого рубля уплаченного за него. Метал добротный, стекла толстые, есть возможность установить видеокарту вертикально
Достоинства:
Комментарий:
Корпус понравился. Ооочень просторный, подойдёт под любую сборку. Упакован хорошо, доехал целый и невредимый.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус доехал без проблем, в пути потерялась отдельно заказанная подсветка, поэтому их на снимках две разных (: Корпус - огнище! Места много, даже с проводами есть где повозиться (я не профи). 2 HDD, 1 SSD в коробку поместились. Все аккуратно, все красиво, разбирается легко, собирается так же. Водянку лучше выводить наверх. Не понял что там с диодной лентой, вроде был какой-то переходник на 2pin и молекс, но пока я все собирал - его там больше не оказалось. Со стороны ленты 5pin, если кто подскажет как прицепить её к хабу вентиляторов или напрямую к матери - буду благодарен!
Достоинства:
Комментарий:
Внешняя коробка, конечно, оставляет желать лучшего, но главное, стекло приехало не разбитое. В остальном — корпус огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел собрать себе классный системник корпус подошёл идеально! Сами видите
Достоинства:
Комментарий:
Подсветка выглядит не очень, сам корпус нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
корпус отпад,всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в коробке и отдельной пленке имел специфический запах который развеялся через час было бы славно, если задняя оснастка для SSD/HDD имела бы отверстия для горизонтальной установки ssd, места достаточно для 3/4, по итогу кинул без винтов место для водянки есть в основном лишь сверху, сбоку моей 3 секционки не хватило пары миллиметров чтобы залезть в целом прикольный жирный корпус
Достоинства:
Комментарий:
По моему мнению за такую цену корпус отличный. Большой, много креплений под вентеляторы, достаточно места и для кабель менаджмента . Коробка хоть и пришла порванная но с корпусом полный порядок все стекла на месте ни вмятин не царапин нету.
Достоинства:
Комментарий:
все на высшем уровне. никаких минусов
Достоинства:
Комментарий:
Топ чик. Большой корпус .Моя сво не подошла к боковой стенке,не хватило пару см. поставил на потолок.
Достоинства:
Комментарий:
классный корпус. люблю корпуса гинзу. метал толстый по сравнению с другими корпусами
Достоинства:
Комментарий:
Корпус просто пушка! Просторный, удобный, очень легко все в нем собирать. Металл не слишком тонкий. Все продумано. Даже можно в будущем поставить райзер для видеокарты. Для меня это было важно. Искал долго подобный корпус. Вообщем однозначно стоит своих денег!!!104%
Достоинства:
Комментарий:
Корпус Очень привлекательный и вместительный. Корпусом очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кубик, для хорошего железа много места. Всё продумано до мелочей.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус как и хотел
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Пришло быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Всё в целом хорошо,особенно за эти деньги ,но я думаю можно было бы позаботиться сделать углы менее острыми,а так же нормально нарезать резьбы ,в частности под крепление материнской платы,вкрутить возможно только с силой.
Достоинства:
Комментарий:
Брался коробок под сборку на китайском железе под Xeon и карту 3060 . нет пыльника на боковой стенке и это минус. докупил отдельно на магнитах. Ну по этой цене дороговат коробок ,а так вроде сойдёт жду вентили и тогда уже дополню отзыв. Получен целый без видимых дефектов.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ приехал в срок, упаковка вся целая и корпус в целости и сохранности. За свою цену корпус хороший, единственно не хватает пылевого фильтра на боковой стенке - покупал отдельно. Подсветка передней панели регулируется кнопкой - есть много режимов. В целом покупкой доволен, продавцу спасибо, магазин рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
корпус конечно крутецкий, правда не обошлось без замечаний. чтоб воткнуть третий ссд пришлось сверлить дырки в держателе. кабель подсветки никак не достает до матери( msi tomahawk)придётся наращивать или разбирать панель ,смотреть что там за подсветка и думать можно ли воткнуть ее в мать к мистик лайту.так она еще и на молексе, кто сейчас пользуется молексом?,поставьте уж сата ,нафига людям лишние провода от блока. Передняя панель вот прям умничка на удобнейших защелках , боковая убожество на винтах, почему не сделать защелки как на передней? И да, предыдущий корпус тоже гинзу только gl 185 вроде, там боковая на магнитах и удобных петлях с которых можно снять , и самое забавное что тут что на gl идентичные посадочные под петли ,прям тайна вселенной
Достоинства:
Комментарий:
Супер!!! Берите смело)
Достоинства:
Комментарий:
Корпусом доволен, все уместилось в него что хотел поставить. Жалко только что нет кабеля для подключения корпусной подсветки к регулятору подсветки)
Достоинства:
Комментарий:
Корпус просто балдёж Места вагон и еще тележка Пришёл абсолютно целый, без сколов, царапин и тд В общем к покупке рекомендую!