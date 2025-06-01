Top.Mail.Ru
Корпус Ginzzu B200 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Ginzzu B200 Black

27 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Ginzzu B200 Black - фото 1
Корпус Ginzzu B200 Black - фото 2
Корпус Ginzzu B200 Black - фото 3
Корпус Ginzzu B200 Black - фото 4
Корпус Ginzzu B200 Black - фото 5
Корпус Ginzzu B200 Black - фото 6
Корпус Ginzzu B200 Black - фото 7
Корпус Ginzzu B200 Black - фото 8
Корпус Ginzzu B200 Black - фото 9
Корпус Ginzzu B200 Black - фото 10
Корпус Ginzzu B200 Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Ginzzu B200 Black - фото 1
  • Корпус Ginzzu B200 Black - фото 2
  • Корпус Ginzzu B200 Black - фото 3
  • Корпус Ginzzu B200 Black - фото 4
  • Корпус Ginzzu B200 Black - фото 5
  • Корпус Ginzzu B200 Black - фото 6
  • Корпус Ginzzu B200 Black - фото 7
  • Корпус Ginzzu B200 Black - фото 8
  • Корпус Ginzzu B200 Black - фото 9
  • Корпус Ginzzu B200 Black - фото 10
  • Корпус Ginzzu B200 Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411640
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
165x344x295
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х20
Вес, кг.
2.3

Описание товара Корпус Ginzzu B200 Black

Корпус GiNZZU B200 подойдет для сборки компактного рабочего или домашнего компьютера. Благодаря грамотной организации внутреннего пространства в нем получится разместить компоненты, обеспечивающие достаточную мощность и широкий функционал. При этом сохранится возможность для качественного охлаждения и свободного доступа ко всем элементам. GiNZZU B200 изготовлен из качественной стали толщиной 0.45 мм. Для придания жесткости конструкции использовано фигурное тиснение и двойная клепка соединений. За одной из боковых стенок предусмотрено пространство для аккуратной прокладки кабелей. Разъемы для подключения внешних носителей, микрофона и наушников вместе с кнопками запуска и перезагрузки вынесены на переднюю панель.

Отзывы о товаре Корпус Ginzzu B200 Black

Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка на уровне. Мелкие косяки по корпусу. Хорошо, что на той части, которая на полу стоит
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Илья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену достойно, достаточно места сзади, удобно прикручивать, но и минусы есть: стекло крепится на болтах, хотя можно было бы сделать и открывающееся; если прикрутите водянку 360мм сверху, то 120мм вертушка на выдув уже не встанет, так как просто водянка перекрывает крепления; спустя месяц выгорел красный диод
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус, стоит каждого рубля уплаченного за него. Метал добротный, стекла толстые, есть возможность установить видеокарту вертикально
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Иван У.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус понравился. Ооочень просторный, подойдёт под любую сборку. Упакован хорошо, доехал целый и невредимый.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Гумба К.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус доехал без проблем, в пути потерялась отдельно заказанная подсветка, поэтому их на снимках две разных (: Корпус - огнище! Места много, даже с проводами есть где повозиться (я не профи). 2 HDD, 1 SSD в коробку поместились. Все аккуратно, все красиво, разбирается легко, собирается так же. Водянку лучше выводить наверх. Не понял что там с диодной лентой, вроде был какой-то переходник на 2pin и молекс, но пока я все собирал - его там больше не оказалось. Со стороны ленты 5pin, если кто подскажет как прицепить её к хабу вентиляторов или напрямую к матери - буду благодарен!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Внешняя коробка, конечно, оставляет желать лучшего, но главное, стекло приехало не разбитое. В остальном — корпус огонь.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел собрать себе классный системник корпус подошёл идеально! Сами видите
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Подсветка выглядит не очень, сам корпус нормальный
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
корпус отпад,всем советую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Rhenum

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в коробке и отдельной пленке имел специфический запах который развеялся через час было бы славно, если задняя оснастка для SSD/HDD имела бы отверстия для горизонтальной установки ssd, места достаточно для 3/4, по итогу кинул без винтов место для водянки есть в основном лишь сверху, сбоку моей 3 секционки не хватило пары миллиметров чтобы залезть в целом прикольный жирный корпус
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
По моему мнению за такую цену корпус отличный. Большой, много креплений под вентеляторы, достаточно места и для кабель менаджмента . Коробка хоть и пришла порванная но с корпусом полный порядок все стекла на месте ни вмятин не царапин нету.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
все на высшем уровне. никаких минусов
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Марат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Топ чик. Большой корпус .Моя сво не подошла к боковой стенке,не хватило пару см. поставил на потолок.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
классный корпус. люблю корпуса гинзу. метал толстый по сравнению с другими корпусами
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус просто пушка! Просторный, удобный, очень легко все в нем собирать. Металл не слишком тонкий. Все продумано. Даже можно в будущем поставить райзер для видеокарты. Для меня это было важно. Искал долго подобный корпус. Вообщем однозначно стоит своих денег!!!104%
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Амир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус Очень привлекательный и вместительный. Корпусом очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кубик, для хорошего железа много места. Всё продумано до мелочей.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус как и хотел
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Людмила Я.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Пришло быстро.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Вячеслав З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё в целом хорошо,особенно за эти деньги ,но я думаю можно было бы позаботиться сделать углы менее острыми,а так же нормально нарезать резьбы ,в частности под крепление материнской платы,вкрутить возможно только с силой.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брался коробок под сборку на китайском железе под Xeon и карту 3060 . нет пыльника на боковой стенке и это минус. докупил отдельно на магнитах. Ну по этой цене дороговат коробок ,а так вроде сойдёт жду вентили и тогда уже дополню отзыв. Получен целый без видимых дефектов.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ приехал в срок, упаковка вся целая и корпус в целости и сохранности. За свою цену корпус хороший, единственно не хватает пылевого фильтра на боковой стенке - покупал отдельно. Подсветка передней панели регулируется кнопкой - есть много режимов. В целом покупкой доволен, продавцу спасибо, магазин рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
корпус конечно крутецкий, правда не обошлось без замечаний. чтоб воткнуть третий ссд пришлось сверлить дырки в держателе. кабель подсветки никак не достает до матери( msi tomahawk)придётся наращивать или разбирать панель ,смотреть что там за подсветка и думать можно ли воткнуть ее в мать к мистик лайту.так она еще и на молексе, кто сейчас пользуется молексом?,поставьте уж сата ,нафига людям лишние провода от блока. Передняя панель вот прям умничка на удобнейших защелках , боковая убожество на винтах, почему не сделать защелки как на передней? И да, предыдущий корпус тоже гинзу только gl 185 вроде, там боковая на магнитах и удобных петлях с которых можно снять , и самое забавное что тут что на gl идентичные посадочные под петли ,прям тайна вселенной
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Adel L.

Достоинства:


Комментарий:
Супер!!! Берите смело)
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Корпусом доволен, все уместилось в него что хотел поставить. Жалко только что нет кабеля для подключения корпусной подсветки к регулятору подсветки)
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Захар Т.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус просто балдёж Места вагон и еще тележка Пришёл абсолютно целый, без сколов, царапин и тд В общем к покупке рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
165x344x295
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус GiNZZU B200 подойдет для сборки компактного рабочего или домашнего компьютера. Благодаря грамотной организации внутреннего пространства в нем получится разместить компоненты, обеспечивающие достаточную мощность и широкий функционал. При этом сохранится возможность для качественного охлаждения и свободного доступа ко всем элементам. GiNZZU B200 изготовлен из качественной стали толщиной 0.45 мм. Для придания жесткости конструкции использовано фигурное тиснение и двойная клепка соединений. За одной из боковых стенок предусмотрено пространство для аккуратной прокладки кабелей. Разъемы для подключения внешних носителей, микрофона и наушников вместе с кнопками запуска и перезагрузки вынесены на переднюю панель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка на уровне. Мелкие косяки по корпусу. Хорошо, что на той части, которая на полу стоит
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Илья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену достойно, достаточно места сзади, удобно прикручивать, но и минусы есть: стекло крепится на болтах, хотя можно было бы сделать и открывающееся; если прикрутите водянку 360мм сверху, то 120мм вертушка на выдув уже не встанет, так как просто водянка перекрывает крепления; спустя месяц выгорел красный диод
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус, стоит каждого рубля уплаченного за него. Метал добротный, стекла толстые, есть возможность установить видеокарту вертикально
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Иван У.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус понравился. Ооочень просторный, подойдёт под любую сборку. Упакован хорошо, доехал целый и невредимый.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Гумба К.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус доехал без проблем, в пути потерялась отдельно заказанная подсветка, поэтому их на снимках две разных (: Корпус - огнище! Места много, даже с проводами есть где повозиться (я не профи). 2 HDD, 1 SSD в коробку поместились. Все аккуратно, все красиво, разбирается легко, собирается так же. Водянку лучше выводить наверх. Не понял что там с диодной лентой, вроде был какой-то переходник на 2pin и молекс, но пока я все собирал - его там больше не оказалось. Со стороны ленты 5pin, если кто подскажет как прицепить её к хабу вентиляторов или напрямую к матери - буду благодарен!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Внешняя коробка, конечно, оставляет желать лучшего, но главное, стекло приехало не разбитое. В остальном — корпус огонь.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел собрать себе классный системник корпус подошёл идеально! Сами видите
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Подсветка выглядит не очень, сам корпус нормальный
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
корпус отпад,всем советую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Rhenum

Достоинства:


Комментарий:
Приехал в коробке и отдельной пленке имел специфический запах который развеялся через час было бы славно, если задняя оснастка для SSD/HDD имела бы отверстия для горизонтальной установки ssd, места достаточно для 3/4, по итогу кинул без винтов место для водянки есть в основном лишь сверху, сбоку моей 3 секционки не хватило пары миллиметров чтобы залезть в целом прикольный жирный корпус
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
По моему мнению за такую цену корпус отличный. Большой, много креплений под вентеляторы, достаточно места и для кабель менаджмента . Коробка хоть и пришла порванная но с корпусом полный порядок все стекла на месте ни вмятин не царапин нету.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
все на высшем уровне. никаких минусов
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Марат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Топ чик. Большой корпус .Моя сво не подошла к боковой стенке,не хватило пару см. поставил на потолок.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
классный корпус. люблю корпуса гинзу. метал толстый по сравнению с другими корпусами
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус просто пушка! Просторный, удобный, очень легко все в нем собирать. Металл не слишком тонкий. Все продумано. Даже можно в будущем поставить райзер для видеокарты. Для меня это было важно. Искал долго подобный корпус. Вообщем однозначно стоит своих денег!!!104%
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Амир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус Очень привлекательный и вместительный. Корпусом очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кубик, для хорошего железа много места. Всё продумано до мелочей.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус как и хотел
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Людмила Я.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Пришло быстро.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Вячеслав З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё в целом хорошо,особенно за эти деньги ,но я думаю можно было бы позаботиться сделать углы менее острыми,а так же нормально нарезать резьбы ,в частности под крепление материнской платы,вкрутить возможно только с силой.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брался коробок под сборку на китайском железе под Xeon и карту 3060 . нет пыльника на боковой стенке и это минус. докупил отдельно на магнитах. Ну по этой цене дороговат коробок ,а так вроде сойдёт жду вентили и тогда уже дополню отзыв. Получен целый без видимых дефектов.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ приехал в срок, упаковка вся целая и корпус в целости и сохранности. За свою цену корпус хороший, единственно не хватает пылевого фильтра на боковой стенке - покупал отдельно. Подсветка передней панели регулируется кнопкой - есть много режимов. В целом покупкой доволен, продавцу спасибо, магазин рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
корпус конечно крутецкий, правда не обошлось без замечаний. чтоб воткнуть третий ссд пришлось сверлить дырки в держателе. кабель подсветки никак не достает до матери( msi tomahawk)придётся наращивать или разбирать панель ,смотреть что там за подсветка и думать можно ли воткнуть ее в мать к мистик лайту.так она еще и на молексе, кто сейчас пользуется молексом?,поставьте уж сата ,нафига людям лишние провода от блока. Передняя панель вот прям умничка на удобнейших защелках , боковая убожество на винтах, почему не сделать защелки как на передней? И да, предыдущий корпус тоже гинзу только gl 185 вроде, там боковая на магнитах и удобных петлях с которых можно снять , и самое забавное что тут что на gl идентичные посадочные под петли ,прям тайна вселенной
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Adel L.

Достоинства:


Комментарий:
Супер!!! Берите смело)
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Корпусом доволен, все уместилось в него что хотел поставить. Жалко только что нет кабеля для подключения корпусной подсветки к регулятору подсветки)
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Захар Т.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус просто балдёж Места вагон и еще тележка Пришёл абсолютно целый, без сколов, царапин и тд В общем к покупке рекомендую!


Корпус Ginzzu B200 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...